Toekomstig motorleverancier Red Bull reageert op zaak Christian Horner: 'Dat verwachten we van onze partners'

Ford zal vanaf 2026 de motoren leveren voor Red Bull Racing, maar toch heeft het bedrijf al van zich laten horen in de zaak rondom Christian Horner. De teambaas zou worden beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag en dus houdt Ford de zaak nauwlettend in de gaten.

Lang was onduidelijk wat Horner precies verkeerd zou hebben gedaan, maar vrijdag maakte De Telegraaf bekend dat het om seksueel grensoverschrijdend gedrag zou gaan en dat er een poging was gedaan om met het slachtoffer te schikken.

'Christian Horner beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag; schikkingsvoorstel van meer dan driekwart miljoen' Christian Horner wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De teambaas van renstal Red Bull in de Formule 1 leek al in de nodige problemen te zitten, maar deze blijken nog erger dan gedacht.

Verklaring Ford

Horner was donderdag gewoon aanwezig bij de presentatie van de nieuwe auto. Max Verstappen wilde toen niets zeggen over de hele zaak. Het team zal zich wel zorgen maken over imagoschade. Ford houdt de kwestie dan ook in de gaten, maar komt wel met duidelijke worden.

"We zijn een familiebedrijf met hoge standaarden op het vlak van gedrag en integriteit. Dat verwachten we ook van onze partners", laat baas Mark Rushbrook van Ford weten. Meer dan dat er een onderzoek is ingesteld, weet hij ook nog niet: "Red Bull neemt de situatie heel serieus en we zullen zien wat er uit het onderzoek komt."

2026

Ford wordt pas vanaf 2026 de motorleverancier van het team van wereldkampioen Max Verstappen, maar is natuurlijk achter de schermen al hard aan het werk bij het team. Zo lopen er al genoeg technici rond om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.