Vertrek Lewis Hamilton naar Ferrari kwam binnen Mercedes als een verrassing: 'Is het 1 april?'

Het grootste transfernieuws van vorige week kwam niet alleen voor buitenstaanders als een verrassing. Ook binnen Mercedes had niet iedereen aan zien komen dat Lewis Hamilton aan het einde van het jaar naar Ferrari over zou stappen.

Teambaas Toto Wolff vertelt aan Autosport over het moment waarop hij het nieuws aan Hamiltons race engineer Peter Bonnington vertelde. "Ik heb veel met hem gesproken, maar toen ik dit aankondigde, zei hij 'is het 1 april?'." Mercedes gaat de komende tijd kijken wat de transfer voor de toekomst van Bonnington betekent.

Zou hij met Hamilton mee kunnen gaan naar Ferrari? Het is zeker niet ongebruikelijk binnen de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen heeft een speciale band met 'Bono'. "Ik denk dat dat een discussie is die we de komende maanden moeten gaan voeren", aldus Wolff. "We moeten het er zeker over gaan hebben."

Abu Dhabi

Het is niet duidelijk of Bonnington überhaupt interesse heeft in een overstap naar Italië. Een mogelijkheid is dat de 48-jarige Brit na de laatste race van het huidige seizoen (Abu Dhabi, 8 december) de overstap maakt. Maar dan is de aanloopperiode naar het eerste jaar van Hamilton in een Ferrari wel erg kort.

Hamilton vervangt Carlos Sainz bij Ferrari. De Spanjaard heeft Riccardo Adami als engineer.