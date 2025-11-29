De 42-jarige oud Formule 1-coureur Adrian Sutil is donderdagochtend aangehouden tijdens een grootschalige internationale politieactie. De Duitser wordt verdacht van grootschalige fraude en verduistering.

Verschillende buitenlandse media, waaronder Bild Zeitung, berichten zaterdag over de aanhouding van Sutil. Hij zou zijn opgepakt op verdenking van grootschalige fraude en verduistering. Gelijktijdig werden er ook politieacties uitgevoerd in Monaco en Zwitserland. De arrestatie van Sutil vond donderdagochtend plaats in Sindelfingen, niet ver van Stuttgart.

Incident in nachtclub

Het is niet de eerste keer dat Sutil kwam in opspraak raakt. De voormalig F1-coureur haalde in 2011 het nieuws na een gebeurtenis in een nachtclub in Shanghai. Hij zou toen zakenman Eric Lux in zijn nek hebben gestoken met een gebroken champagnefles. Laatstgenoemde liep daarbij verwondingen op.

De Duitse oud-coureur, die destijds nog actief was in de Formule 1, werd in 2012 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete wegens zijn betrokkenheid bij het incident.

Vriendschap met Lewis Hamilton

Sutil was niet de enige coureur die in de nachtclub aanwezig was op het moment dat het incident plaatsvond. Ook Hamilton - de bekende Ferrari-concurrent (voorheen Mercedes) van Max Verstappen - was aanwezig. Hamilton was destijds de beste vriend van Sutil op de grid. De Britse coureur was echter zelf niet betrokken bij het incident van zijn maatje.

Onderzoek

Over het onderzoek naar de vermeende fraude en verduistering waarbij Sutil betrokken zou zijn is voor alsnog weinig bekend. Naar verwachting zullen er in de komende dagen meer details wereldkundig worden gemaakt. Van 2007 tot en met 2014 was Sutil actief in de Formule 1.

Carrière

Sutils carrière in de Formule 1 is niet per se een succes te noemen. De Duitser, die uitkwam voor Spyker, Force India en Sauber, staat bekend om het negatieve record van meeste F1-starts zonder podiumplaats. Dat waren er liefst 128. Hij eindigde niet nooit hoger dan een vierde plek. Die behaalde hij tijdens de Grand Prix van Italië in 2009. Verder behaalde hij tweemaal een vijfde plaats, in Maleisië in 2010 en in Monaco 2013.

