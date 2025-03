Zeer merkwaardig moment tussen kibbelende F1-coureurs: 'Ik kom net van het toilet'

F1-coureurs George Russell (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) hadden na de sprintrace in China een merkwaardig onderonsje. De landgenoten kibbelden en zeurden maar richting elkaar, waarbij het niet meer duidelijk was of het een grapje was of serieus.

Norris, die vorig weekend de eerste race van het F1-seizoen won, eindigde de sprintrace slechts op plek acht. Daardoor verscheen de nummer twee van de WK-stand van 2024 met een bedrukt gezicht voor de camera's. Russell stond achter Norris, legde zijn vinger op de mond van de Engelsman en probeerde zijn lip omhoog te krullen.

'Raak me niet aan'

Norris zei: "Raak me niet aan!". Daarop zei Russell: "Ik wil je gewoon laten lachen, maat." Hij voegde toe dat hij net op het toilet zat, maar wel zijn handen had gewassen. "Je ging net naar de wc?", vroeg Norris. "Je kan maar beter je handen hebben gewassen. Dat is goor. Jezus! Ik heb zeep nodig!"

Russell zei daarna met een stem waarin sarcasme doorklonk: "Sorry maat, dat was behoorlijk goor. Ik bied mijne xcuses aan." Norris leek het al met al licht op te vatten en zei: "Ik rapporteer dit bij personeelszaken."

Max Verstappen en Lando Norris kwalificeren naast elkaar in China, George Russell verrast Max Verstappen start de GP van China vanaf de tweede startrij. De Nederlander van Red Bull Racing zag de McLarens domineren in de kwalificatie op zaterdagochtend. Door een waanzinnige ronde van George Russell moet Lando Norris genoegen nemen met een plekje naast Verstappen bij de start. Oscar Piastri pakte zijn eerste pole position in zijn carrière voor een grote race.

McLaren

Eerder dit prille seizoen vlogen de heren elkaar in de haren, vanwege Russells opinie dat McLaren veruit de sterkste en snelste auto's heeft. Dat neemt wat hem betreft wat van de glans weg van Norris' prestaties. Russell schat de McLaren nog hoger in dan de Red Bull van 2023.

"Een nog groter voordeel dan de auto van 2023 die alles won?", zo vroeg Norris zich af. "Wow. Ik dacht dat hij slimmer was dan dit, maar ik zat ernaast. Ik hoef hier eigenlijk niet op te reageren. Het lijkt me duidelijk dat onze auto niet sterker is dan die van Red Bull. George wil spelletjes spelen, maar ik trap er niet in."

WK-stand Formule 1: Max Verstappen ziet Lando Norris worstelen in China en nadert McLaren-leider Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren, dat de constructeurstitel verdedigt. Al vóór de tweede race worstelt Norris. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

Max Verstappen

De opmerkingen van Norris lijken op die van Max Verstappen in 2024. Ook de Nederlander was van mening dat Russell zich vervelend en matennaaierig kan gedragen. Bovenal vond de Red Bull-coureur dat Norris zich voor de media anders voordoet dan achter de schermen.