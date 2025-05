Zusje Max Verstappen toont prachtig beeld van winnende vader Jos

Victoria Verstappen, de zus van Formule 1-ster Max, deelde zaterdag een bijzonder moment op Instagram. Niet van haar broer en ook niet van haar pas gesloten huwelijk, maar van iemand anders in de familie die opnieuw indruk maakt.

Vader Jos Verstappen was namelijk opnieuw oppermachtig in België. Samen met copiloot Renaud Jamoul won hij de Seizoensrally in Bocholt . Het betekende alweer zijn vierde zege van het seizoen. In hun Skoda Fabia RS Rally2 waren ze het snelst in tien van de twaalf klassementsproeven. Het leverde een voorsprong van ruim een halve minuut op ten opzichte van nummer twee Cédric Cherain.

Victoria kijkt trots mee

Victoria Verstappen, zelf onderneemster en moeder van twee, woont in Monaco maar was onlangs nog in Parijs voor een bijzonder moment. Daar ging haar vriend Tom Heuts op één knie voor de Eiffeltoren. De verloving werd breed gedeeld op social media en leverde Victoria talloze felicitaties op.

Toch richtte ze zich dit weekend op een ander hoogtepunt: haar vader. Op Instagram deelde ze een foto van zijn rallyauto met de tekst luid applaus als bijschrift van een trotse dochter op afstand.

De familie Verstappen draait op volle toeren

Zoon Max heeft het dit seizoen in de Formule 1 een stuk lastiger. Hij start zondag vanaf de tweede plek in Imola, achter WK-leider Oscar Piastri. Terwijl vader Jos foutloos blijft in het Belgian Rally Championship, moet Max hard knokken om zijn vijfde wereldtitel binnen te halen.

De ene Verstappen domineert in de rallywegen van België, de ander jaagt op een Formule 1-overwinning in Italië, en het zusje volgt het allemaal op de voet vanuit Monaco. Victoria, net verloofd en zelf volop in beweging, ziet hoe haar vader en broer nog altijd vol gas gaan, elk in hun eigen discipline.