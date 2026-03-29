Het Formule 1-seizoen is al een paar races onderweg, maar bekoren doet het veel liefhebbers allerminst. Tim Coronel is een van hen. De coureur hekelt de ontwikkelingen in de sport en haalt na de voor hem doodsaaie GP van Japan in gesprek met Sportnieuws.nl flink uit.

Dat deed hij na de GP van Japan, waar Kimi Antonelli won en Max Verstappen met een achtste plaats weinig potten kon breken in zijn Red Bull. Coronel heeft dan ook niet bepaald genoten. "Het is een apart seizoen", merkt hij op. "Ik vind het jammer, het is geen rijderskampioenschap op het ogenblik. Ik ben eigenlijk best wel zwaar teleurgesteld."

De 53-jarige heeft een groot racehart en dat gaat van de huidige ontwikkelingen in de sport niet bepaald harder kloppen. "Laten we wel zijn: het is genoeg nu. Het is geen racen meer. We hebben nog nooit zoveel uitvallers gezien, nog nooit zo'n slechte Formule 1-race en nog nooit zo'n slecht verhaal. Echt, ik vind het echt, écht drama."

Duidelijke taal van Coronel. En hij is niet de enige. Ook Verstappen is niet te genieten, net als een aantal andere collega's. Coronel weet wel hoe er misschien wat kan veranderen aan de ingevoerde regels. "Eigenlijk moeten ze nu met z'n allen aan de vuist op tafel te slaan. De sport is al kapot, maar laten we ervoor zorgen dat het niet te ver kapot gaat."

Frustratie bij Tim Coronel

Over de achtste plaats van Verstappen, die mede door de nieuwe regels hardop twijfelt over de toekomst in de sport, kan Coronel door zijn frustratie dan ook weinig zeggen. "Ik vond het een kutrace. Vond er geen reet aan, het gaat ook geen reet aan worden. We kunnen het nu wel over de race gaan hebben, maar het was helemaal geen race. Het stelde helemaal niks voor joh. Een beetje elkaar inhalen, Ferrari deed het een beetje leuk, Mercedes deed het een beetje leuk. Dat wisten we de vorige race ook al. En de race daarvoor ook al, dus boeie wat er allemaal gebeurt."

Mocht het nog niet duidelijk zijn: Coronel heeft er flink de pest in. De volgende F1-race is pas begin mei in Miami, maar hij denkt niet dat er ook maar iets gaat veranderen. Bij hem is als liefhebber de grens in elk geval bereikt. "Ik heb echt me weemoed naar de race zitten kijken. En daarna dacht ik eigenlijk weer: waar heb ik naar zitten kijken?"