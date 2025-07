In Nederland slokte Mathieu van der Poel zondag alle aandacht op door de tweede etappe in de Tour de France te winnen en daarmee verdiende hij ook de gele trui. In Frankrijk is dat echter een ander verhaal, want daar is een flinke rel ontstaan door beelden waarop fans tijdens die etappe op een kerkhof staan zodat ze de renners goed konden zien.

Van der Poel kwam na een heuvelachtige finale als eerste over de streep en dus ging daar natuurlijk alle aandacht naar uit. In de finale van de etappe gebeurde er echter iets waar ze in Frankrijk woedend over zijn. Tadej Pogacar kwam op 8,5 kilometer van de streep als eerste boven op de Côte de Saint-Étienne-au-Mont, de voorlaatste heuvel van de dag.

Vriendin Mathieu van der Poel leeft mee na nachtmerrie met goede bekende in Tour de France: 'Helemaal kapot' Tijdens de derde etappe van de Tour de France op maandag zag Mathieu van der Poel iets vreselijks gebeuren. Jasper Philipsen, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck, kwam vlak voor zijn ogen vreselijk hard ten val. Hij liep daarbij een aantal pijnlijke breuken op en ligt daardoor uit de Tour. Inmiddels heeft ook de vriendin van Van der Poel op het drama gereageerd.

Schaamteloze actie van wielerfans

Vlak na dat moment schakelde de regie van de Tour naar een shot vanuit de helikopter. Daarop is niet alleen de streep voor de bergpunten te zien, maar ook dat een aantal fans op een bizarre plek zijn gaan staan om de renners te zien. De organisatie zette rondom de top een aantal hekken neer, maar aan de rechterkant van de weg (voor de camera links) is er direct naast de hekken een begraafplaats.

Ophef in Tour de France: wielerploeg dreigt met zware maatregelen Het laatste woord over de chaotische derde etappe in de Tour de France is nog niet gezegd. Tim Merlier won de rit, maar het ging tijdens de etappe meermaals fout via grote valpartijen. Het voornaamste slachtoffer was groenetruidrager Jasper Philipsen. Hij viel na een botsing met een andere toprenner, die vervolgens een hoop naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

Dat blijkt een groep mensen niet tegen te houden om de Tour te volgen, want zij staan gewoon vanaf de begraafplaats te kijken. Sommigen maken het helemaal bont door schaamteloos op graven te gaan staan zodat ze het nog beter kunnen zien.

'Groot gebrek aan respect'

Het zal de meeste kijkers in Nederland door het succes van Van der Poel ontgaan zijn, maar in Frankrijk zorgde het moment voor flink wat heisa. De lokale krant Voix du Nord sprak zelfs met een stel waarvan familie op het kerkhof begraven ligt.

"De beelden zijn ons doorgestuurd geweest door vrienden. Ineens zagen we een man op de graven van mijn ouders en zus springen”, zegt de man van het stel. “Het is een groot gebrek aan respect, hoe kan iemand dat doen zonder zich daar vragen bij te stellen? Ik kan het niet geloven."

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.