Bij diverse sportwedstrijden zet een groot horlogemerk enorm grote klokken neer. Bij de golfbaan Wentworth Golf Club te Surrey (Engeland) zijn twee exemplaren gestolen. De gevaartes van zo'n 1,80 meter zijn echter ook weer snel teruggevonden.

Daar in Surrey wordt het toernooi BMW PGA Championships gehouden. Klokjesmaker Rolex leverde daarom als vanouds enkele grote klokken, die volgens The Sun per stuk 70.000 Britse pond waard zijn, oftewel rond de 100.000 euro. Eerder deze week werd de diefstal ontdekt. De toernooileiding greep naar de telefoon en lichtte de politie in.

Tracker

Gelukkig was de horlogemaker zo gis om de klokken te voorzien van een tracker, zodat de locatie opgesnord kon worden. Agenten spoedden zich naar een huis in Egham en daar werden de klokken aangetroffen.

Het toernooi is donderdag begonnen en wordt zondag afgesloten. Onder meer de topspelers Rory McIlroy en Justin Rose zijn present, net als de klokken.

Scottie Scheffler

Scottie Scheffler is er niet bij. De topgolfer liet onlangs bij een persconferentie weten dat hij weinig voldoening haalt uit het winnen van toernooien. Die opmerkelijke openbaring deed de nummer 1 van de wereld én olympisch kampioen een dag voor aanvang van het evenement, dat ook wel bekendstaat als het Brits Open, in het Noord-Ierse Portrush

"Er is twee minuten een euforisch gevoel, maar daarna vraag je je af wat het nut is. Dit is geen bevredigend leven", zei de tweevoudig winnaar van de Masters in een gesprek met journalisten. "Ik worstel dagelijks met de vraag waarom ik een toernooi zo graag wil winnen. Het geeft een kort moment voldoening om de prestatie, maar het vervult niet het diepste gevoel van je hart.

Zoon van Tiger Woods

Wellicht zien we binnenkort de zoon van een golflegende schitteren op de seniorentour. Tiger Woods is één van de beste golfers aller tijden en een veelbesproken persoon in de wereld buiten de sport. De Amerikaan heeft golf in zijn bloed en dat DNA doorgegeven aan zoon Charlie. De zestienjarige komt al in de buurt van de recordstatistieken van zijn vader en eiste afgelopen weekend weer eens alle aandacht op met een sensationeel moment.