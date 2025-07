Het prestigieuze US Open op de Oakmont Country Club in Pennsylvania zit erop. Terwijl de aandacht vooral uitging naar het spektakel op de golfbaan, waren veel fans ook kritisch over de hoge prijzen voor eten en drinken op het terrein. Vooral de kosten voor een drankje zorgden voor flink wat onvrede onder bezoekers.

Het toernooi, bekend als een van de zwaarste in de Verenigde Staten, bracht dit jaar de beste golfers ter wereld samen. Favorieten Rory McIlroy en Scottie Scheffler streden om de titel, waarbij Scheffler uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Ondanks het sportieve succes viel een ander onderwerp op bij het publiek: de prijzen van consumpties waren dit jaar torenhoog.

Fans schrikken van buitensporige prijzen op US Open

Veel toeschouwers schrokken van de prijskaartjes. Een pint Corona, het officiële bier van het toernooi, kostte maar liefst $11,95 (omgerekend €11,20). Voor een cocktail moest zelfs $13,95 (€13,10) worden neergeteld. Ook flessen water waren opvallend duur: bijna $5 (€4,70) per stuk. Zelfs een banaan werd verkocht voor bijna $2 (€1,90), wat veel reacties van verbazing en frustratie opriep.

Op sociale media uitten fans hun onvrede over deze 'buitensporige prijzen'. "Twee dollar voor een banaan? Echt belachelijk", schreef een bezoeker. Anderen waren vooral kritisch over de hoge kosten van water, dat volgens velen betaalbaar zou moeten zijn tijdens een zomerevenement.

Zo verhouden de US Open-prijzen zich tot andere sportevenementen

Ter vergelijking: bij het Masters-toernooi in Augusta betaalden bezoekers ongeveer de helft voor een biertje. Ook bij grote Europese sportevenementen zoals Wimbledon en The Open liggen de prijzen iets lager, hoewel ook daar een pint al snel tussen de €8 en €10 kost. Bij The Open in Royal Portrush gaat Guinness voor zo’n €9 per pint over de toonbank.

Scottie Scheffler laat concurrentie achter zich

Ondanks de kritiek lieten velen zich niet afleiden van de hoofdattractie: het golfspel. Oakmont leverde dit jaar weer uitdagende rondes op, waarbij vooral Scottie Scheffler indruk maakte met zijn overwinning. Rory McIlroy, vers van zijn Masters-zege in april, liet ook sterk spel zien, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plek.