Nederlandse handbalsters in 'uitgeklede' EK-kwalificatie tegen drie landen: plaatsing kan bijna niet mis

De Nederlandse handbalsters weten waar ze aan toe zijn richting het EK handbal van eind 2026 in liefst vijf landen. De loting voor de kwalificatiecyclus is geweest en dus kent Oranje de drie tegenstanders. Nederland was bij de loting in pot 1 geplaatst en treft dus op papier 'mindere' landen.

Dat niet alleen, de weg naar deelname aan het EK ligt sowieso open voor de handbalsters. Zij hoeven er alleen maar voor te zorgen dat ze in de poule van vier bij de beste twee horen om rechtstreeks naar het EK in december 2026 te mogen. Ook de vier beste nummers drie (uit zes groepen) gaan door, waardoor er liefst 16 van de 24 landen in de EK-kwalificatie naar het hoofdtoernooi gaan.

Acht landen 'gratis' geplaatst

Organiserende landen Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije én Turkije zijn al rechtstreeks geplaatst voor hun eigen toernooi en hoeven de kwalificatie dus niet te spelen. Ook de top drie van het afgelopen EK mag de 'voorronde' overslaan. Dat zijn Europees kampioen Noorwegen, verliezend finalist Denemarken en bronzen medaillewinnaar Hongarije.

Geen toplanden

Nederland wist dus sowieso dat het sterke landen zou ontlopen in de EK-kwalificatie. Ook omdat overgebleven toppers als Spanje, Zweden en Frankrijk bij Nederland in pot 1 zaten en dus niet geloot konden worden. België, Bosnië-Herzegovina en Litouwen moesten nog een voor-kwalificatie spelen om überhaupt mee te mogen doen aan de officiële kwalificatie.

Loting handbalsters EK-kwalificatie

De loting volgde een aparte route, want in plaats van eerst pot 1 te loten, werd er begonnen met pot 2. Daarna kwamen ook nog eerst pot 3 en 4, waardoor TeamNL lang moest wachten tot het balletje met ons land erop uit de kom werd getrokken. Uiteindelijk werd Nederland in Groep 2 gekoppeld aan Zwitserland, Italië en Bosnië-Herzegovina.

Zwitserland is de nummer 16 van de Europese ranking en daarmee het best geplaatste team in de groep achter nummer 5 Nederland. Italië (24ste) en Bosnië (32ste) staan ver onder Zwitserland. Plaatsing kan dus bijna niet mis voor Oranje.

Zes wedstrijden

Nederland speelt in totaal zes duels in de groep, drie keer uit en drie keer thuis. In oktober (2025), maart (2026) en april (2026) worden de partijen afgewerkt. De acht landen die gevrijwaard zijn van de EK-kwalificatie spelen in dezelfde periodes onderlinge wedstrijden in de Euro Cup.

Estavana Polman weer terug in Oranje

De Nederlandse handbalsters kwamen begin maart nog samen voor drie thuiswedstrijden in de Golden League. Dat is een oefentoernooi richting het WK handbal, dat eind 2025 in Nederland en Duitsland wordt georganiseerd. Estavana Polman werd door de Zweedse bondscoach Henrik Signell in genade opgenomen en keerde na ruim een half jaar afwezigheid én een gemist EK terug in de selectie van Oranje.