Glory-kampioen Tyjani Beztati zelfverzekerd over nieuw gevecht tegen rivaal: 'Het is logisch dat ik wat verder ben dan hij'

Zesvoudig Glory-lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati gaat op een bijzondere plek proberen geschiedenis te schrijven. Veel internationale sterren komen op de Champ vs. Champ-rematch tegen Chico Kwasi af. "Die celebrities kunnen me gestolen worden", lacht Beztati in gesprek met Sportnieuws.nl.

Bij winst schrijft de Nederlands-Marokkaanse kickbokser geschiedenis bij Glory. De 27-jarige Amsterdammer zou dan tegelijkertijd twee wereldtitels in handen hebben, en treedt daarmee in de voetsporen van Alex Pereira; inmiddels een grote naam in de UFC: “Ik zie hem niet per se als voorbeeld, maar het is wel een genot om naar hem te kijken. Ik volg hem op de voet.”

K1

Sinds hij als kleine jongen in aanraking kwam met kickboksen, is het hard gegaan. De liefde voor de sport werd aangewakkerd door de K1: “Ik begon op tien- à elfjarige leeftijd, en al heel snel rolde ik de wereld van professionele gevechten in. Terwijl leeftijdsgenoten destijds opkeken naar grootheden als Ronaldinho en Zidane, zaten mijn rolmodellen bij de K1.”

Historie schrijven bij Glory is overigens niks nieuws voor Beztati. Op achttienjarige leeftijd tekende hij al als jongste vechter ooit een contract bij de toonaangevende kickboksorganisatie. Ook Kwasi, zijn tegenstander, is zich daar maar al te goed van bewust: “Voordat ik op kickboksen zat, had hij al titels,” zei hij eerder tegen Videoland.

‘Veel kickboksers struggelen’

Dat hij al sinds jonge leeftijd bij Glory vecht, heeft ervoor gezorgd dat hij altijd goed heeft kunnen rondkomen van de sport. “Ik noem het geen geluk, want ik heb er keihard voor gewerkt, maar ik ben er wel dankbaar voor,” zegt de zesvoudig wereldkampioen. “Er zijn ook veel kickboksers die wel struggelen om ervan rond te komen.”

‘Dat wil ik ook’

Dat Beztati het goed voor elkaar heeft, is iets waar zijn tegenstander misschien stiekem een beetje jaloers op is. “Hij heeft een mooie auto, een paar leuke bedrijven en leidt volgens mij wel een goed leven. Dat wil ik ook,” zei hij in een eerder interview.

Beztati reageert daar op zijn beurt nuchter op tegenover Sportnieuws.nl: “Iedereen bewandelt zijn eigen route. De één wat sneller, de ander wat langzamer. Ik zit al wat langer bij Glory, dus het is logisch dat ik in die zin misschien wat verder ben dan hij (Kwasi, red.).”

“Maar, ik vind sowieso niet dat je naar een ander moet kijken op het gebied van financiën of wat iemand anders heeft,” voegt hij eraan toe. “Iedereen doet het op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.”

Celebrities

De rematch in Miami vindt plaats tijdens een exclusief evenement. Verschillende Amerikaanse celebrities behoren tot de gastenlijst, maar dat doet de Amsterdammer weinig: “Ik was in november in LA, en daar heb ik Lebron James en Kevin Hart ontmoet. Zij zijn echt de top van de top. Ik vind het leuk dat ze er zullen zijn, maar die celebrities kunnen me gestolen worden. Ik kom om die belt op te halen,” vertelt hij lachend.

“Het is niet de vraag óf ik dubbel-kampioen word, maar wanneer. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat ik het 1 mei ga laten zien,” voegt hij vol zelfvertrouwen toe.