Oranje-icoon Sherida Spitse bracht afgelopen week haar biografie 'Sherida, Open Kaart' uit. Het boek zorgde direct voor veel aandacht, vooral vanwege de openheid waarmee de recordinternational van het Nederlands elftal schrijft over moeilijke periodes in haar leven, waaronder haar gokverslaving en een stukgelopen huwelijk. "Dat wil ik mijn kinderen meegeven", vertelt Spitse tegen Sportnieuws.nl.

De afgelopen twintig jaar stond Spitse vaak in de schijnwerpers als boegbeeld van de Oranje Leeuwinnen, al moest ze ook dealen met keiharde kritieken. Toch heeft ze nooit getwijfeld over de openhartige toon van haar biografie. "Dit is precies wie ik ben" vertelt Spitse tegen deze site. "Je kunt van mijn gezicht aflezen hoe ik me voel en dat hebben we ook in het boek willen laten zien."

Volop aandacht

Met haar verhaal hoopt Spitse anderen te inspireren. Ze wist dat bepaalde passages, zoals haar gokproblemen, de krantenkoppen zouden halen. "Maar het is wel een deel van mijn leven", zegt ze. "Ik deel het niet alleen voor mezelf, maar ook om anderen te laten zien dat je nooit alleen bent. Hoe diep je ook zit, je kunt er altijd bovenop komen. Ik zie kwetsbaarheid juist als een kracht."

'Moet ik dat serieus nemen?'

De reacties op het boek zijn volgens de 35-jarige oud-international overwegend positief. “Mensen vinden het knap dat ik het deel." Door de jaren heen heeft Spitse geleerd om kritiek te relativeren. "Als mensen uit mijn directe omgeving iets zeggen, raakt me dat. Maar als iemand met tien volgers op Instagram iets roept, dan denk ik wel: moet ik dit nou serieus nemen?"

Toch is kritiek niet altijd makkelijk. Even verdwijnt de glimlach wanneer ze erover praat. "Het gebeurt gewoon te veel in deze maatschappij. Vroeger lag ik daar weleens wakker van, maar dat doe ik niet meer", benadrukt ze. "Mensen roepen van alles zonder je te kennen, dat zie ik ook bij collega’s. Dan denk ik: weet jij eigenlijk wel wie ik ben of roep je zomaar iets?”

Stukgelopen huwelijk

In Sherida, Open Kaart beschrijft Spitse ook de moeilijkste periode uit haar leven: haar stukgelopen huwelijk, dat uitmondde in een vechtscheiding. In die tijd zocht ze afleiding in online gokken. "Ik deed dat eerder ook wel eens, maar nu ging het ineens om honderden euro’s per avond", liet ze eerder optekenen. De situatie escaleerde zo ver dat ze haar Rolex moest verkopen om schulden in te lossen en leende ook geld van haar ouders om gaten te dichten.

Interview Guus Til over mentale gezondheid

Ondanks alles ging haar dagelijkse leven door. Ze was aanvoerder bij Ajax en bij Oranje, en voelde zich verantwoordelijk als voorbeeld voor velen. "Dat was héél moeilijk", geeft ze toe. "Maar ik weet ook dat het leven niet altijd perfect verloopt. Ik ben vooral blij dat ik er nu weer bovenop ben."

Een belangrijk keerpunt kwam na een interview met Guus Til, die open sprak over zijn mentale problemen. "Dat was enorm herkenbaar. Ik voelde me ook als een robot", vertelt Spitse. Binnen Ajax kreeg ze hulp om haar gedachten te verzetten en daarnaast deelde ze haar gevoelens met goede voetbalvriendinnen Shanice van de Sanden en Daniëlle van de Donk. "Sharing is caring."

Binnen Oranje vond ze steun. "Het ging daar niet alleen over mijn privésituatie, maar ze hebben me wel geholpen", zegt Spitse. Van de Donk bevestigt dat. "Wij zijn heel close. Ik wist er iets van en heb geprobeerd haar te helpen, maar uiteindelijk moest ze het zelf overwinnen. Het is heel knap dat ze dit heeft opgeschreven en dat ze er weer bovenop is."

Levenslessen voor haar kinderen

Het zijn pijnlijke hoofdstukken uit haar leven, maar tegelijk waardevolle levenslessen. Als moeder van Jens (8) en Mila (5) ziet ze die ervaringen ook als lessen die ze haar kinderen wil meegeven. "Ik vind het belangrijk dat zij leren dat het leven niet altijd leuk en mooi is. Je moet leren omgaan met tegenslagen. Dat wil ik mijn kinderen meegeven."

Niet bang voor terugval

Een terugval vreest Spitse niet. "Het was een periode waarin ik écht niet goed in mijn vel zat, maar ik heb een knop gevonden om het gevoel om te willen gokken uit te zetten", zegt ze vastberaden. Daarmee neemt ze afstand van woorden als 'eens verslaafd, altijd verslaafd'. "Ik wil niet weer zó diep zitten en ik ben nu een gelukkig mens. Ik ben niet bang om weer te gaan gokken, want ik taal er helemaal niet meer naar", besluit ze.