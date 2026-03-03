De Oranje Leeuwinnen treffen Polen, Ierland en Frankrijk in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2027 in Brazilië. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. De overige drie landen krijgen in het najaar van 2026 nog een kans via de play-offs. In totaal kunnen elf Europese landen een WK-ticket verdienen, met daarnaast nog een extra mogelijkheid via intercontinentale play-offs.

Bondscoach Arjan Veurink is te spreken over de opzet van de WK-kwalificatie, ook al wekt het systeem de indruk dat de onderlinge strijd beperkt is doordat zelfs de nummer vier nog uitzicht houdt op deelname aan de play-offs. "Ik vind het een positieve opzet. We hebben als Europese landen een héél grote uitdaging als je het vergelijkt met andere continenten op de wereld", aldus Veurink in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

'Toen wonnen we met 16-0'

Veurink benadrukt dat het goed is dat de weg naar het WK niet te eenvoudig is. "Ik kwam in 2008 in aanraking met het vrouwenvoetbal en heb ook de periode meegemaakt dat we naar de mindere goden van deze wereld gingen. Toen wonnen we met 16-0 en waren we aan het klagen voor een andere opzet. Ik wil er heel erg voor waken dat we nu gaan roepen: het is te competitief."

De opdracht voor Nederland is volgens Veurink helder. "Wij weten wat onze opdracht is: eerste worden in de poule. En mocht dat onverhoopt niet lukken, dan zijn er meerdere wegen om ons op het WK te krijgen", aldus de nieuwe bondscoach.

Uitleg WK-kwalificatie

De opzet van de WK-kwalificatie in Europa vertoont duidelijke gelijkenissen met die bij de mannen. In totaal doen 53 landen mee, verdeeld over League A, B en C. In League A zijn zestien landen ingedeeld in vier groepen. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De overige zeven Europese tickets worden verdeeld via play-offs, waarin 32 landen strijden om deelname. Daarmee komt het totaal aantal Europese plaatsen op elf, exclusief de eventuele plek via intercontinentale play-offs.

Polen - Nederland

De Oranje Leeuwinnen beginnen de kwalificatiereeks dinsdag om 18.00 uur met een uitwedstrijd tegen Polen. In een poule waarin Frankrijk geldt als de uitgesproken favoriet, is Polen een tegenstander die niet onderschat mag worden. Ierland lijkt op papier de minst zware opponent voor Nederland, dat momenteel elfde staat op de FIFA-wereldranglijst.

Voor Veurink betekent de wedstrijd tegen Polen en de start van de kwalificatiereeks bovendien zijn echte vuurdoop als bondscoach. "Natuurlijk is het wel een speciaal moment dat we de WK-kwalificatie gaan spelen en dat er nu wedstrijden zijn waar je punten voor gaat halen, waarin je gaat proberen om op de eerste plek te komen. Alleen, voor mijn gevoel zijn we al begonnen in september", legt hij uit.