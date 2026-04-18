De Oranje Leeuwinnen hebben een topweek achter de rug. Vijf dagen geleden werd Frankrijk al met 2-1 verslagen en dit keer sleepte Oranje een gelijkspel uit het vuur. Daarmee heeft de ploeg van Arjan Veurink een zeer belangrijke stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië.

De ploeg van Veurink begon sterk en met vertrouwen aan de wedstrijd. Hoewel verwacht werd dat Frankrijk vol op de aanval zou gaan spelen, waren het juist de Leeuwinnen die in het begin het grootste gevaar stichtten. Na een fraaie aanval belandde de bal aan de rechterkant bij Wieke Kaptein, die Esmee Brugts bereikte. De Barcelona-speelster zag haar inzet echter maar net uit het doel worden getikt door de Franse keepster.

Boosheid bij Beerensteyn

Na zo'n dertig minuten spelen had Nederland nog altijd het betere van het spel, al begon Frankrijk wel meer druk te zetten. In de dertigste minuut kreeg Oranje opnieuw een kans om op voorsprong te komen, maar ook dit keer werd de aanval niet goed uitgespeeld. Dat zorgde voor de nodige frustraties bij aanvoerder Lineth Beerensteyn, die zich zichtbaar ergerde aan het uitblijven van de beslissende pass.

Achterstand voor Oranje

Die slordigheid werd vlak voor rust afgestraft, toen Nederland steeds verder terug werd gedrukt door de thuisploeg. Frankrijk benutte de eerste échte kans meteen. Baltimore bracht de bal het strafschopgebied in, waarna Katoto Oranje-speelster Egurrola in de lucht aftroefde en Van Domselaar kansloos liet. Daardoor zocht Oranje met een 1-0 achterstand de kleedkamer op.

Moeizame tweede helft

In de tweede helft moest Oranje het tij zien te keren, maar dat lukte allesbehalve. Baltimore leek zelfs de 2-0 tegen de touwen te kunnen schieten, maar Chasity Grant wist net optijd zichzelf voor de bal te gooien, waardoor de Franse aanvalster niet goed kon uithalen. Het spel van de Leeuwinnen was simpelweg véél minder dan in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk.

Knappe gelijkmaker van Kaptein

Nederland had in de tweede helft dan ook niets in de melk te brokkelen, maar plots was daar in de 76e minuut wel de gelijkmaker. Een geweldige voorzet van Esmee Brugts werd knap binnen gekopt door Wieke Kaptein: 1-1. Het was niet alleen een mooi doelpunt, maar ook een héél belangrijke treffer. Dankzij dit resultaat behoudt Oranje namelijk de koppositie in de poule en zetten zij een héél belangrijke stap richting het WK.

Kwalificatie voor WK 2027

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummers twee, drie en vier zijn aangewezen op de play-offs. Met opnieuw een goed resultaat tegen Frankrijk hebben de Oranje Leeuwinnen dus een grote stap zetten richting directe plaatsing. Na vier wedstrijden heeft de ploeg van Veurink acht punten. Frankrijk volgt met zeven punten en daarachter komen Ierland (6 punten) en Polen (1 punt).