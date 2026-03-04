NEC in de bekerfinale is meer dan een romantisch verhaal; het is precies waar de KNVB Beker voor bedoeld is. Voor topclubs is het een extra prijs, voor kleinere clubs de enige echte kans op tastbaar succes. Juist daarom is dit zo’n genot voor het voetbal: op zondag 19 april kijkt voetbalminnend Nederland uit naar een bekerfinale met twee ploegen die zelden om prijzen spelen.

PSV kan een bekerfinale winnen of verliezen en een week later weer vooruitkijken naar de volgende titel. NEC niet. Voor NEC is dit een zeldzaam moment waarop alles samenkomt: sportief succes, massale steun en een kans die niet elk jaar terugkomt. Dat geeft zo’n finale automatisch meer gewicht. Dit seizoen speelt NEC aantrekkelijk en staat het structureel hoog op de ranglijst. Mooi, maar dat onthoudt niemand over tien jaar. Wat blijft hangen zijn prijzen en finales.

Emoties op de tribunes

Een bekerfinale maakt van een goed seizoen een historisch jaar, ook als je niet wint. Tientallen bussen naar De Kuip, een hele stad die meeleeft en supporters die weten dat dit geen vanzelfsprekend uitje is. Juist die emoties op de tribunes maken de bekerfinale elk jaar mooi en dat zie je simpelweg minder snel bij een finale van Ajax, PSV of Feyenoord. Zij denken al gauw aan het volgende seizoen, een jaar waarin weer succes geboekt kan worden.

NEC móét doorpakken

Voor de neutrale kijker is een finaleplek van NEC een prachtig voetbalsprookje. In De Goffert zorgde dat al voor een volksfeest, al zullen veel supporters woensdagochtend ook wakker zijn geworden met het besef dat het trackrecord in bekerfinales niet bepaald goed is. NEC staat voor de zesde keer in de finale, met de nederlaag van 2023 tegen Feyenoord nog vers in het geheugen. Alleen is het dit keer geen mission impossible: AZ of Telstar is de tegenstander en die kan NEC dit seizoen hebben. Geen stunt nodig, vooral één goede wedstrijd.

Trainer Dick Schreuder staat pas sinds dit seizoen aan het roer bij NEC, maar wordt nu al in verband gebracht met de Nederlandse topclubs. Dat zegt genoeg over zijn impact. Toch krijgt zijn werk pas echt glans als het ook iets tastbaars oplevert. Met een KNVB Beker en/of rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal kan Schreuder zich definitief in de clubgeschiedenis spelen.