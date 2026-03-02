Het Nederlands elftal heeft nog een oefenwedstrijd ingepland, vlak voor de start van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In De Kuip zullen ze op 3 juni spelen tegen het land van Anis Hadj Moussa: Algerije. Het wordt de eerste keer dat de twee landen elkaar treffen.

Daarmee deelt Oranje een nieuwe tegenstander in aanloop naar het WK van deze zomer. In maart werken ze al twee duels af; eerst op 27 maart tegen Noorwegen en op 30 maart spelen ze tegen Ecuador, maar over de verdere interlands was nog niks bekend. De KNVB laat weten dat de invulling van het programma ná de interland met Algerije op een later moment gedeeld wordt.

Algerije en Hadj Moussa

Op woensdag 3 juni wordt er om 20.45 uur gespeeld tegen Algerije in De Kuip. Dat is niet toevallig, want dat is het stadion van Feyenoord, waar Anis Hadj Moussa speelt. De tweede aanvoerder van Feyenoord is international van Algerije en was belangrijk voor het team op de Afrika Cup.

Algerije zal ook spelen op het WK en treft in hun groep Argentinië, Oostenrijk en Jordanië. Het wordt de vijfde deelname aan een WK voor de ploeg van Hadj Moussa. In 1982, 1986, 2010 en 2014 waren ze ook actief op het grootste landentoernooi. Algerije staat 28e op de FIFA-wereldranglijst en Nederland op de 7e.

Start WK Oranje

Voor Oranje start het toernooi op zondag 14 juni in Dallas. Ze treffen dan in Japan de eerste tegenstander op het toernooi. Een kleine week later, op 20 juni, spelen ze in Houston tegen de winnaar van de play-offs (Oekraïne-Zweden/Polen-Albanië). De laatste groepswedstrijd wordt gespeeld in Kansas City tegen Tunesië, op donderdag 25 juni.

Daarmee eindigt Nederland de groepsfase op de plek waar hun basiskamp ligt. Oranje zal tijdens de groepsfase verblijven in Kansas City op het trainingscomplex van vrouwenvoetbalclub Kansas City Currents.