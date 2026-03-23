PSV-verdediger Sergiño Dest hakte als achttienjarig talent een opvallende knoop door: hij verkoos de nationale ploeg van de Verenigde Staten boven Oranje. Jaren later doet de 25-jarige rechtsback een boekje open waarom hij voor Team USA koos. "Los Angeles, Miami of New York is naar mijn mening leuker dan Zeist...", legt Dest uit.

Dest, met een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader, draagt al jaren het shirt van de Verenigde Staten. Sinds de Onder 17 komt hij uit voor het land van zijn vader. "Voetbal staat voor mij altijd op één, maar de Verenigde Staten biedt gewoon veel meer kansen op commercieel vlak", verklaart Dest bij Day1. "Dat is één van de grote redenen waarom ik voor Team USA speel."

Leven naast voetbal

De 25-jarige PSV-verdediger geeft toe dat bij zijn interlandkeuze ook het leven buiten het voetbal een rol speelde. "De Verenigde Staten heeft gewoon veel meer te bieden. Ik hou van reizen en vindt het leuk om een nieuwe cultuur te leren kennen", gaat Dest verder. "En spelen in Los Angeles, Miami of New York is toch leuker dan Zeist? En ik speel ook liever in Costa Rica of Mexico, dan tegen Montenegro", lacht hij.

De 37-voudig international merkt de afgelopen zeven jaar duidelijk verschil tussen beide landen, nu hij regelmatig in het land van zijn vader verblijft. "Het grote verschil is de mindset. Amerikanen willen altijd nummer één zijn en doen er alles voor", vervolgt Dest, die vrijwel alles voor kan krijgen zolang het de sportieve prestaties verbetert. "Ze willen altijd de beste versie van jou en daarvoor willen ze van alles regelen."

WK in eigen land op de tocht

Dest moest het duel met AZ vroegtijdig staken nadat hij het uitschreeuwde van de pijn. De PSV-verdediger verliet het veld uiteindelijk met hulp van de fysio’s. Een dag na het slechte nieuws reageerde hij via Instagram. "Eén ding staat vast: dit is niet het einde van het seizoen", schreef Dest, die daarmee leek aan te geven dat hij nog altijd hoopt op deelname aan het WK in eigen land.

In de auto bij Jay-Jay Boske kijkt Dest ook vooruit naar dat toernooi, dat voor hem een grote motivatie vormt. "Voor mij wordt het hard werken, want het is niet vanzelfsprekend dat je wordt opgeroepen", zegt Dest, die ook al actief was op het WK in Qatar. "Dat was voor mij één van de mooiste ervaringen in mijn carrière. Ik heb écht genoten van het WK en ik wil ook deel uit maken van het WK in eigen land, dat zou zeker top zijn", besluit Dest.