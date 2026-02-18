Het is Mikaela Shiffrin dan toch weer gelukt. De Amerikaanse skiester, die in het verleden al tweemaal olympisch kampioen werd, heeft eindelijk weer een gouden medaille gewonnen op de Winterspelen. De topfavoriete bleef koelbloedig en pakte het goud op de slalom.

Shiffrin heeft de afgelopen jaren veel tegenslagen moeten verwerken. In 2022 gold ze als een van de topfavorieten op minstens één en misschien zelfs wel meermaals goud. Door verschillende oorzaken, naast technische ongemakken ook mentale druk, liepen de Coronaspelen volledig in de soep.

PTSS

Ze ging hard onderuit tijdens de slalom, haar favoriete onderdeel. Vervolgens kon ze ook op de overige onderdelen binnen het alpineskiën niks meer doen. Dat stak haar zelfs zo erg dat ze opbiechtte posttraumatische stresstoornis (PTSS) te hebben opgelopen van die val.

Succesvol

Vooral ook door haar prestaties buiten de Spelen van 2022. In 2018 pakte de Amerikaanse ster al het goud op de reuzenslalom. Vier jaar eerder was ze ook in Sotsji (2014) al een keer de beste, toen op de slalom. Bovendien is ze de meest succesvolle skiester ooit in het World Cup-circuit, met 108 overwinningen.

Het was daarom een hard gelag dat ze liefst zeven olympische races achter elkaar zonder medaille eindigde. Eerder deze Spelen eindigde ze, op de reuzenslalom, opnieuw buiten de medailles. Nu lijkt Shiffrin dan eindelijk te hebben afgerekend met alles, wat zelfs even door het leven ging als 'Olympische vloek'.

Sterk optreden

Vanaf het eerste moment waren alle ogen gericht op de atlete uit Colorado. Al tijdens haar eerste run liet Shiffrin zien dat ze niet voor niets de meest succesvolle skiester ooit is. Op drie van de vier sectoren was ze het snelst, en uiteindelijk eindigde ze de run met liefst 0.82 seconden voorsprong op naarste achtervolgers Lena Dürr en Cornelia Öhlund.

Haar voorsprong was zo groot dat in de tweede run niemand haar meer in gevaar kon brengen, mist ze overeind zou blijven. Bovendien brak de stok van Öhlund af en miste Dürr een poortje. Met een gedegen afdaling verzilverde ze de eerste plek en pakte ze voor het eerst in acht jaar weer een olympische medaille.

Lindsey Vonn

De tweede run werd overigens gewonnen door Shiffrin's landgenote Paula Moltzan, die uiteindelijk als achtste eindigde. Het zilver was voor de Zwitserse Camille Rast. Anna Swenn Larsson ging er namens Zweden met het brons vandoor. Amerika kan dus eindelijk een gouden skimedaille vieren, na alle eerdere drama rondom Lindsey Vonn. Zij zal naar alle waarschijnlijkheid maanden moeten herstellen van blessures opgelopen in Italië.