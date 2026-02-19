Het waren zeer opmerkelijke beelden die de ronde deden op sociale media. De Australische tv-presentatrice Danika Mason oogde aardig in de olie tijdens een item live op televisie. De journaliste van Channel Nine komt daags na het incident met excuses.

De beelden gingen woensdag razendsnel de wereld over. Tijdens een ochtenditem vanuit snowboard en freestyle-hoofdstad Livigno kwam Mason op de proppen met een onsamenhangend verhaal. Ze ging van de hak op de tak en sprak over koffieprijzen in Italïe, leguanen en de Amerikaanse vedette Lindsey Vonn.

Geratel

"De koffieprijs hier is eigenlijk prima, het is meer de koffieprijs in de VS waar we aan moeten wennen. Ik weet niet zeker wat we van die leguanen moeten denken, waar willen we daar eigenlijk heen met dat verhaal?", zo stelde Mason in het ontbijtprogramma Today. Vervolgens ging het geratel nog even door.

Excuus

Daags na het opmerkelijke incident komt de Australische met een openlijk excuus. "Ik schaam me best wel een beetje", zo begint Mason. "Ik had de situatie verkeerd ingeschat met de kou hier en de hoogte waarop we verblijven. Ik had niet moeten drinken en ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me. Dit zijn niet de eisen die ik aan mezelf stel."

Nachtclub

Eerder op de Olympische Spelen kwam de presentatrice ook al opvallend in het nieuws. Toen maakte ze een live-verslag vanuit een nachtclub in Milaan. Ook daar vloeide de alcohol rijkelijk. Meerdere shotjes limoncello werden gedronken door diverse Italiaanse clubgangers samen mét Mason.

Televisiepersoonlijkheid

In eigen land is Mason een bekende televisiepersoonlijkheid. De 34-jarige Australische presenteert verschillende zeer populaire sportprogramma's in eigen land. Bovendien heeft ze een relatie met de, in eigen land, zeer bekende Australisch Rugby-speler Liam Knight.

Premier Albanese

Steun kwam uit onverwachte hoek voor de gevallen presentatrice. Nota bene premier Anthony Albanese van Australië heeft laten weten dat hij 'pro-Danika' is. Bovendien stelde premier Albanese dat er 'niks te zien was' en dat Mason 'slechts last had van een jet lag'. Dat blijkt dus niet het geval. Of het incident ook gevolgen heeft voor de tv-carrière van Mason is onbekend.