De discussie die is ontstaan over een mogelijke deelname van Joy Beune aan de 1500 meter op de Olympische Spelen van Milaan doet enigszins denken aan rel rond de Spelen van 2006. “Het komt toch altijd uit?”

Wereldkampioen Beune greep tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi van december door een misslag naast een ticket voor de 1500 meter. Een bijzonder pijnlijke zaak, omdat de Nederlandse al tijden de beste is op die afstand.

Marijke Groenewoud verdiende wél een ticket, maar lijkt niet in allerbeste vorm én kreeg door de afmelding van Bente Kerkhoff ook nog een ticket voor de vijf kilometer in haar schoot geworpen. Groenewoud rijdt hierdoor vijf afstanden op de Spelen en zo ontstond bij sommigen het idee dat ze haar 1500 meter-ticket dan maar af moest staan aan Beune.

Voormalig tophockeysters en groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As zien helemaal niets in dat plan en laten dat duidelijk weten ook. De twee komen in hun Sportnieuws.nl-podcast wel met een enigszins vergelijkbaar incident op de proppen.

Rel rond Gretha Smit

“In 2006 was er zo'n geval”, vertelt Hoog “Er was een beetje een relletje rond Gretha Smit. Ken je haar nog? Die stond reserve voor een bepaalde afstand (de 5000 meter, red.). En toen is er geld geboden aan een Poolse schaatsster, om ervoor te zorgen dat die zich terug zou trekken, zodat Greta Smit mocht rijden.”

Het gaat om een incident waarbij de Poolse Katarzyna Wojcicka meerdere keren flinke bedragen aangeboden heeft gekregen om zich terug te trekken. Smits coach Ingrid Paul was daar volgens het onderzoek uit 2010 bij betrokken.

Hoog: “Die Poolse heeft dat natuurlijk niet gedaan. Er was een hele rel. Er is een heel onderzoek naar gedaan en zo.” Van As: “Uit het onderzoek kwam dus echt dat het zo was...” Hoog ligt de conclusie toe: “Er was een Pools-Nederlandse vrouw ingezet om geld te bieden aan die Poolse schaatser. Nou ja, gaat het?”

'Marijke, je krijgt 50.000 euro'

Hoog gaat lachend verder naar aanleiding van de rel rond Smit: “Ik denk dat Joy Beune dat ook wel zou doen hoor, haha. Marijke, je krijgt 50.000 euro.” De twee tweevoudig olympisch kampioenen hockey zijn het er over eens dat zowel Beune als Groenewoud hier niets voor zou voelen.

Van As: “Nee natuurlijk niet. Maar gewoon het feit dat je dat doet… Het komt toch altijd uit? Stel je voor, ze had ja gezegd, dan had was het ook uitgekomen. Dan was het echt bizar geweest. En zeker als dan Gretha dan een medaille had gewonnen. Was dan allemaal vergeven en vergeten?”

Hoog vermoedt van niet. Van As vindt het een raar verhaal en Hoog is het daar helemaal mee eens. Smit en Paul hebben overigens nooit verteld wat er precies is gebeurd, tot teleurstelling van de onderzoekscommissie.

