De Olympische Spelen zitten erop en dus is het tijd om te kijken naar alle topprestaties die zijn geleverd op het ijs in Milaan en in de bergen in het noorden van Italië. De vraag rijst dan ook wat het meest memorabele moment was. Voormalig tophockeyster Naomi van As weet het antwoord op die lastige vraag wel.

Van diverse veertigers die er met een medaille vandoor gingen, tot individuele atleten die de ene na de andere olympische titel aan elkaar regen. De Olympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo zat boordevol unieke verhalen en prestaties waar nog lang over kan worden nagepraat. Om daar dan één meest memorabele moment uit te kiezen, is lastig. Van As daar wel raad mee.

Memorabel

"Ik vond het meest memorabele moment toch wel de Noorse langlaufer", zo stelt van As in de podcast En door met Sportnieuws.nl. Wel struikelt de partner van Sven Kramer over zijn naam. "Ik ga proberen zijn naam even goed uit te spreken. Johannes Klobo of Klaebo. Nou die gozer, die heeft gewoon zes keer goud gewonnen en hij had al vijf Olympische medailles."

De Noorse alleskunner heeft de afgelopen weken laten zien op elk onderdeel de allerbeste te zijn. Dat leverde hem goud op, op de skiatlon, sprint, 10 kilometer en 50 kilometer als individu, en op de teamsprint en estafette met de Noorse mannen. Daarmee behaalde hij een historisch aantal van zes gouden plakken.

'Koning van de Spelen'

"Hij is gewoon de koning van de Spelen", vervolgt Van As. "De man die in de geschiedenis tot nu toe de meeste gouden medailles ooit op de Winterspelen heeft gewonnen (11, red.). Bijna onmenselijk." Ook Hoog heeft met verbijstering gekeken naar de prestaties van Klaebo. "Wat ik vooral zo knap vind aan hem, is dat hij dus de sprint wint, maar ook de vijftig kilometer."

"Toen ik las dat het 50 kilometer was, dacht ik van: spoor je wel als je dat gaat doen? Vijftig kilometer langlaufen!", stelt Van As. "Maar als je dan ook de sprint wint. Wat voor conditie heb je dan?", is ook Hoog verbaasd.

'Zo veel beter'

De beelden van Klaebo die met skies en al in volle sprint naar boven rent, staan bij veel mensen nog op het netvlies. Ook bij Van As, die samen met Hoog tweemaal olympisch kampioen werd. "Dat hij naar boven rende op die langlaufskies en dat je al die al die andere gasten erachter dat ook zag proberen. Maar Klaebo deed dat echt zo veel beter."

"Bizar vet vind ik dat. Dat is wat mij betreft wel hét moment. Het is gewoon de meest succesvolle winter Olympiër aller tijden. Je kan er gewoon niet omheen", zo besluit Van As. Met zijn elf olympische titels, waarvan liefst zes in Italië, verbrak de Noorse skiër alle records. Bovendien is Klaebo pas 29, waardoor nieuwe medailles over vier jaar nog niet zijn uitgesloten.

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door. In deze aflevering uiteraard volop aandacht voor de Winterspelen van Milaan. Natuurlijk wordt het succes van Jutta Leerdam en Femke Kok besproken, maar ook de chaos op de ploegenachtervolging komt uitgebreid aan bod. En wat was volgens de twee olympisch kampioenen hét moment van de Spelen? Beluister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: