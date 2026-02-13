Het was een verschil tussen dag en nacht in de shorttrackarena in Milaan. Een euforische Xandra Velzeboer vierde haar gouden medaille, terwijl zusje Michelle huilend aan het reflecteren was op haar eigen in duigen gevallen olympische droom. Maar zonder elkaar hadden ze dit nooit kunnen halen, zo meldt een intens gelukkige Xandra.

Het had zo mooi kunnen zijn voor de familie Velzeboer. Beide zussen lagen op koers om samen de finale te bereiken, maar door veel pech lukte dat de jongste Velzeboer-telg helaas niet. Na vier keer te zijn hergestart in de kwartfinale wees de tijd van Michelle uit dat beide zussen elkaar zouden treffen in de halve finale.

En uitgerekend in die halve finale ging het weer mis voor Michelle, die onderuit ging en de finale op haar buik kon schrijven. Dat staat in groot contrast met het olympisch record dat Xandra uitgerekend in diezelfde rit behaalde.

Emotionele taferelen

De taferelen die volgden waren ronduit emotioneel te noemen. Michelle hield het niet meer droog, maar was de eerste die haar grote zus na de finale in de armen vloog. "Zonder haar had ik dit niet gekund. Deze medaille is ook van haar", zo vertelt olympisch kampioen Xandra.

Na afloop van de halve finale zaten de zussen gebroederlijk naast elkaar, maar waren beide shorttrackers vooral met zichzelf bezig. "Ik had het al door in de rit en vind het heel stom voor Michelle", zo reageerde Xandra daar eerder al op.

'Veel geleerd samen'

"Het is vet dat we samen in de halve finale staan en ik had haar meer gegund. De afgelopen twee jaar hebben ons geleerd dat het geen nut heeft om daar tijdens de wedstrijd mee bezig te zijn. Ik kan me daarvan afsluiten, hoe graag ik er ook voor haar wil zijn. Je bent met je eigen wedstrijd bezig en andersom wil je niet dat de ander afgeleid raakt."

'Sterk team'

Na de door Velzeboer gewonnen finale werd Xandra op de boarding omhelsd door haar zusje. "Het is niet normaal dat we dat samen kunnen vieren. We schaatsen samen op zo'n hoog niveau en hebben met Selma er ook nog bij zo'n sterk team", verwees ze naar Selma Poutsma, die in de finale als vierde eindigde. Het team draagt dus bij aan de prestaties van het individu, zo blijkt maar weer.

Kansen

Zussen Xandra en Michelle Velzeboer hebben overigens nog meerdere kansen om samen een medaille te pakken en de finale te bereiken. Op de Spelen van Milaan komen beiden nog uit op de 1000 meter, de 1500 meter en op de aflossing bij de vrouwen. Om te beginnen met de kwalificaties van de 1000 meter die zaterdag worden afgewerkt.