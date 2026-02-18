Snowboarder Su Yiming heeft grootmacht China dan eindelijk de eerste gouden medaille bezorgd op de Olympische Winterspelen in Italië. Normaal doet het Aziatische land altijd bovenin mee in de medaillespiegel, maar tot nog toe hield het niet over voor China. Tot de knappe prestatie donderdag van Su.

Twaalf lange dagen moest China wachten. Het is inmiddels alweer twaalf dagen geleden dat de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo van start gingen. Maar het is dan eindelijk raak voor de Chinezen: Su Yiming pakte de gouden plak op het snowboardonderdeel Slopestyle.

Peking

En dat was langer wachten dan normaal voor China. Ook al is het niet het meest bekende wintersportland, toch pakt het meestbevolkte land ter wereld normaal gesproken wel sneller een gouden medaille. In de eigen hoofdstad Peking werden er in 2022 zelfs negen gouden medailles gepakt.

Deze Spelen wilde het dus nog niet echt vlotten voor de Chinese équipe. Medailles werden er wel gehaald, maar geen gouden. Tot donderdag werden er alleen zilveren en bronzen plakken behaald. Superster Eileen Gu pakte twee zilveren medailles bij het freestyle skiën, terwijl Yiming eerder al brons pakte op de Big Air. Verder waren er natuurlijk nog de medailles bij de ploegenachtervolging schaatsen en die veelbesproken medaille van Zhongyan Ning ten koste van Joep Wennemars.

Verjaardagscadeau

Donderdag was het sowieso al de dag van Su Yiming. De Chinese atleet vierde zijn 22ste verjaardag en gaf zichzelf het beste cadeau mogelijk. Al in de eerste run scoorde Yiming een topscore van 82,41 punten. Daar ging hij in de twee runs die volgden niet meer overheen. Maar ook alle tegenstanders beten zich stuk op de score van het voormalig kindsterretje.

Kindster

In China is Yiming, die op zijn vierde begon met snowboarden, misschien nog wel bekender door zijn tijd als kindster. Als jongeling speelde hij in enkele bekende films en series. Daardoor werd hij al op jonge leeftijd een celebrity in eigen land. Om zijn olympische dromen na te jagen, zette hij zijn acteercarrière op een laag pitje. En met succes.

In 2022 was Yiming er ook al bij toen de Winterspelen in eigen land werden gehouden. Als pas achttienjarige broekie pakte de atleet uit Noordoost-China ook al twee medailles. Toen was het goud op de Big Air en zilver in de slopestyle. Zijn ster blijft hoe dan ook rijzen.