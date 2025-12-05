Waar de Nederlandse topschaatsers eind deze maand hun ticket voor de Olympische Winterspelen van Milaan moeten bemachtigen, heeft oud-topschaatser Jochem Uytdehaage deze al binnen. Alleen is hij niet in Italië als sporter. Uytdehaage gaat namelijk een nieuwe uitdaging aan.

Sportzender Eurosport maakte vrijdag bekend dat Uytdehaage de rol als commentator en analist gaat vertolken voor hun op de komende Olympische Winterspelen in Milaan. Hij wordt hierin vergezeld door presentatrice Anne-Greet Haars.

'Bijzonder'

Het wordt de eerste mediaklus voor de 49-jarige oud-topschaatser. Hij kan dan ook niet wachten om te beginnen met zijn nieuwe job. "De Olympische Spelen hebben mijn leven veranderd, en daarom vind ik het bijzonder om er opnieuw deel van uit te maken, dit keer alleen in een andere rol", aldus Uydehaage in een persbericht van Eurosport.

Uydehaage hoopt dat zijn expertise op tv ten goede komt. "Het is bijzonder om vanaf de andere kant mijn ervaring te kunnen inzetten. Ik hoop kijkers te helpen de wedstrijden beter te begrijpen, te beleven én mee te genieten van alle prachtige momenten die deze Spelen gaan brengen."

Succesvolle loopbaan

Uytdehaage heeft dan ook expertise genoeg. Zo heeft hij een rijkelijke loopbaan als topschaatser achter de rug. Zijn hoogtepunt beleefde hij tijdens de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City. Daar won hij een gouden medaille op zowel de 5000 meter als op de 10.000 meter. Op de 1500 meter won hij een zilveren plak. Verder werd hij eenmaal wereldkampioen allround en was hij een tijd lang wereldrecordhouder op de twee langste afstanden.

Na zijn schaatscarrière richtte Uytdehaage zijn eigen bedrijf op. Hiermee zet hij zich in voor duurzame vitaliteit. Zo organiseert hij workshops en is hij te boeken als spreker. In 2022 schreef hij ook een boek.

Anne-Greet Haars

Tijdens de komende Winterspelen, die duren van 6 februari tot en met 22 februari, wordt Uytdehaage vergezeld in zijn mediawerk door Anne-Greet Haars. De 39-jarige presentatrice heeft al wat meer ervaring in de wereld van sportverslaggeving. Momenteel presenteert ze namens ViaPlay het WK handbal in Nederland. Daarvoor was ze ook het gezicht bij onder meer de Formule 1 en de Premier League.

