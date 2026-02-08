Lindsey Vonn droomde er zondag van haar comeback op de Olympische Spelen een sprookjesachtig vervolg te geven, maar het werd een ware nachtmerrie. De 41-jarige Amerikaanse mikte op goud op de afdaling, maar na een zware val moest ze per helikopter naar het ziekenhuis. Inmiddels hebben haar vader en zus op de zware crash gereageerd.

Na haar kruisbandblessure van een week geleden wilde ze het iedereen laten zien dat ze weldegelijk kon presteren. Maar al na een paar bochten ging ze hard onderuit en moest ze uiteindelijk per helikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. "Het breekt mijn hart", zo vertelde Alan Kildow, de vader van Vonn, aan het Duitse Sportschau.

'Hartverscheurend'

Volgens hem is zijn dochter "een echte krijger, zo’n sterke vechter. Ze heeft alles gegeven wat ze had. Helaas was het niet haar dag. Dat is hartverscheurend". Kildow wees erop dat Vonn, die de achternaam van haar ex-man draagt, al zoveel operaties heeft gehad en ook uit deze situatie sterker zal komen: "Als ik haar zie, zeg ik haar dat ze een fantastische kampioene is. Ik kan niet trotser op haar zijn."

Vonn werd na haar val eerst naar het olympische ziekenhuis in Cortina gebracht. Na een behandeling van drie uur is ze vervolgens per helikopter overgebracht naar Treviso. Daar wordt ze behandeld door Amerikaanse en Italiaanse artsen. Inmiddels heeft ze ook een eerste operatie achter de rug.

Reactie zus

Ook haar zus Karin Kildow heeft op de val gereageerd tegenover de Amerikaanse zender NBC. "Dit was absoluut het laatste wat we wilden zien. Alles ging heel snel. Op zo’n moment hoop je vooral dat ze in orde is. Het was beangstigend, want als je ziet dat de brancards naar buiten worden gebracht, is dat geen goed teken."

Ze vervolgde: "Ze heeft al haar chirurgen en haar team hier. Ik weet dus zeker dat ze ons een update zullen geven. Ik denk dat ze nu wordt onderzocht; dat is eigenlijk het enige wat we tot nu toe hebben gehoord."

Gescheurde kruisband

Dat Vonn überhaupt meedeed aan de Spelen was een wonder nadat ze vorige week bij een wereldbekerwedstrijd in Crans-Montana een gescheurde kruisband opliep. Ondanks die zware blessure besloot ze toch mee te doen aan de Spelen, maar daar ging het zondag dus opnieuw mis.