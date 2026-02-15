De teller staat alweer op twee keer goud voor Jordan Stolz op de Winterspelen, na zijn zege op de 500 meter zaterdag én de kans is groot dat het daar niet bij blijft. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud vertelde olympisch kampioene Marianne Timmer over een bijzonder gesprek met schaatslegende Eric Heiden. De man die in 1980 vijf keer goud won op de Spelen in Lake Placid ziet opvallend veel van zichzelf terug in het jonge fenomeen.

Op de 500 meter liet Stolz opnieuw zien waarom hij momenteel dé man is om te verslaan. In een rechtstreeks duel met Jenning de Boo trok hij aan het langste eind, nadat hij op de 1000 meter de concurrentie al op grote afstand had gezet. Volgens Timmer is het vooral de manier waarop hij schaatst die indruk maakt. "Prachtige techniek. Dat is hogeschool schaatsen", is de drievoudig olympisch kampioene lovend.

Jordan Stolz treed in de voetsporen van Eric Heiden

Na afloop sprak Timmer kort met Heiden, die in 1980 geschiedenis schreef met vijf gouden medailles op de Winterspelen in Lake Placid. Ze merkte op dat de Amerikaan duidelijke overeenkomsten ziet met zijn landgenoot Stolz. "Hij ziet herkenbare dingen in Jordan. De manier waarop hij zich uit, hoe hij over sport praat, dat koele gedrag. Daar herkent hij zichzelf wel in."

Volgens de voormalig Nederlandse topschaatsster is er bovendien sprake van een goede band tussen de twee. "Hij voelt zich heel erg verbonden met Jordan. Ze hebben absoluut een klik. Dat zijn denk ik ook wel een beetje dezelfde type mensen." Met een lach voegde ze eraan toe: "Het had zijn zoon kunnen zijn."

Ander tijdperk

Toch benadrukt Timmer dat de vergelijking niet één op één te maken is. "Het was toen een heel ander tijdperk. Nu heb je veel meer specialisatie. Toen had je meer allroundkampioenschappen", merkt ze op. Waar Heiden in 1980 alle afstanden combineerde en vijf keer goud won, is het schaatsen tegenwoordig veel meer verdeeld over specialisten.

Dat maakt de prestaties van Stolz volgens Timmer misschien wel extra bijzonder. "Op die 500 meter is het een explosie. Alles moet vallen. Lichaam en geest moeten helemaal één zijn. Fantastisch." Vooral de timing en coördinatie van de Amerikaan sprongen er voor haar uit. "Dat is heel anders dan een tien kilometer. Hier moet alles precies kloppen."

'Dan is hij echt de king'

Met al twee gouden medailles op zak en de 1500 meter en de massastart nog in het vooruitzicht, lonkt een historische reeks voor de 21-jarige Amerikaan. Mocht Stolz daar opnieuw toeslaan, is de conclusie van Timmer helder. "Dan is hij echt de king hier van het schaatsen. Dan is hij gewoon Eric Heiden." Donderdag kan Stolz weer aan de bak, dan staat de 1500 meter op het programma.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.