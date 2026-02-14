Jordan Stolz was zaterdagmiddag de sterkste op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen. De 21-jarige Amerikaan was net iets sneller dan Jenning de Boo, die het met zilver moest doen. Stolz is momenteel de grote meneer in het schaatsen, maar hij ziet zichzelf ook een andere sport op hoog niveau beoefenen.

Stolz stond na afloop van zijn gouden race op de 500 meter in Milaan NBC te woord. Daaruit kwam een nieuwe ambitie tevoorschijn, maar niet op schaatsen. De Amerikaan gaf aan dat hij ook een carrière in het wielrennen voor zich ziet.

In gesprek met Knack legt Stolz dat verder uit. Hij zit, net als vele schaatsers, veel op de fiets. Zijn favoriete renner in de koers is superster Tadej Pogacar. “Ik vind zijn manier van wielrennen mooi, het is altijd spectaculair bij hem en hij valt veel aan. Ik zie hem liever winnen dan Jonas Vingegaard."

Stolz hoopt in de toekomst ook in het peloton te rijden, maar hij weet dat dit een lastig karwei zal worden. Helemaal als hij zichzelf met Pogacar vergelijk. “Zijn wattages in zone 2 haal ik bij lange na niet, maar als we tegen elkaar zouden sprinten is het een heel ander verhaal.”

Amerikaanse held

Stolz is deze Winterspelen de man in vorm. The New York Times pakt uit met ronkende woorden: "De Verenigde Staten heeft heel hard een held nodig bij deze Olympische Winterspelen. Schaatser Jordan Stolz leverde. De 21-jarige won zijn tweede gouden plan en hij schreef daarmee met hoofdletters zijn naam op in het olympisch boek. En dat terwijl dit als zijn zwakste afstand wordt gezien."