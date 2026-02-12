Schaatsicoon Eric Heiden heeft daags na afloop van de 1000 meter bij de mannen gereageerd op het incident rondom Joep Wennemars. De Amerikaanse grootheid vindt het ontzettend jammer voor de Nederlander, die een bronzen medaille misliep.

"Zulke dingen gebeuren helaas nou eenmaal, denk ik", zo stelt Heiden in gesprek met RTL Nieuws. "Je steekt er zo veel tijd en energie in. En het is bovendien maar één keer in de vier jaar." Het tragische voorval, waarin Wennemars door toedoen van de Chinees Lian Ziwen een bronzen medaille misliep, ging de hele wereld over. Heiden zat live in de schaatshal te kijken hoe landgenoot Jordan Stolz de gouden medaille pakte.

'Pure pech'

"Ik vind het zo vreselijk voor Joep", zo vervolgt de vijfvoudig olympisch kampioen. "Het is pure pech in het heetst van de strijd. Het komt bijna niet voor in het schaatsen dus dan is het extra balen dat het precies op de Olympische Spelen gebeurt.

Reskate

Wennemars kreeg nog een ultieme poging om toch nog een bronzen plak te pakken. Via een reskate kon de Nederlander een halfuur na de desastreus verlopen race voor de herkansing gaan. Dat bleek echter veel te zwaar, zoals Heiden al verwachtte. "Om in je eentje de 1000 meter opnieuw te moeten rijden is onmogelijk. Zelfs als je een dag later zou rijden, heb je niet meer dezelfde gretigheid als de eerste keer", zo licht de Amerikaan toe.

Na afloop van de rit tegen de Chinees was Wennemars furieus op zijn opponent. Het leidde zelfs tot een kleine confrontatie. Iets waar ook Heiden begrip voor heeft. "Ik snap zijn woedende reactie maar al te goed. Als zoiets je overkomt op zo'n cruciaal moment. Het is maar eenmalig en je krijgt dat moment nooit meer terug."

Het Amerikaanse schaatsicoon denkt dat dit incident iets is dat Wennemars voor altijd met zich mee zal dragen. "Als hij er later op terugkijkt, beseft hij vast dat zulke dingen gebeuren. Maar het zal altijd iets blijven waar hij aan denkt. Het verdriet zal er dan niet minder om zijn", zo besluit Heiden.

Legende

Heiden is een absolute legende in de schaatswereld. Op de Olympische Spelen van 1980 pakte de Amerikaan liefst vijf gouden medailles. Dat record zal zijn landgenoot Stolz in ieder geval niet van hem afpakken. Die maakte bekend 'slechts' aan vier afstanden mee te doen.