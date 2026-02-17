Marcel Bosker werd met veel bombarie toegevoegd aan de olympische selectie van TeamNL voor de ploegenachtervolging, maar werd in het heetst van de strijd gepasseerd door bondscoach Rintje Ritsma. Boos liep Bosker weg, terwijl hij een kleine twee maanden geleden nog dolblij was met zijn aanwijsplek. Tim Prins, het slachtoffer van die aanwijsplek, beleefde een drama. Nu Bosker nauwelijks is ingezet, is de vader van topschaatser Prins 'boos en verdrietig'.

Hoe zat het ook alweer? Prins kwalificeerde zich op het OKT voor de 1500 meter op de Olympische Spelen in Milaan. De KNSB en de selectiecommissie besloten echter om Bosker aan te wijzen, want de teamgenoot van Prins bij Reggeborgh werd als een onmisbare schakel gezien voor de ploegenachtervolging. De droom van Prins in duigen en heel Nederland in rep en roer. En dan wordt Bosker op de finaledag niet eens ingezet door bondscoach Ritsma. Een klap die aankomt in huize Prins.

'Veel dingen komen weer boven'

"Nee, dit was geen leuke dag in huize Prins”, vertelt vader en manager Sytse tegen het AD. "Weet je: keuzes zijn gemaakt, daar heb je op een gegeven moment vrede mee. Je moet door. Maar op een dag als vandaag komen veel dingen wel weer boven natuurlijk. Waarom die keuze? Waarom dit, waarom dat? En feitelijk allemaal voor niks, hè. Voor niks doe je een sporter tekort. Goed, dat is achteraf praten, ik weet het. En ik probeer het ook te rationaliseren, Maar het zijn wel bijzondere keuzes.”

'De slechtste dag van de hele Olympische Spelen'

Prins en zijn vader kijken alles op de Spelen, ondanks de wond die er nog altijd is sinds het OKT en de aanwijsplek voor Bosker. Ze kregen voor de tv dus ook de hele soap rond de ploegenachtervolging mee. "Er worden keuzes gemaakt waar je helemaal geen invloed op hebt. En toch word je er weer boos en verdrietig van. Komt het allemaal weer boven. Dit was voor ons de slechtste dag van de hele Olympische Spelen. Nog slechter dan de 1000 en 1500 meter (de afstanden van Prins, red.), vrees ik. Dat mag je best geloven. Nee, dit was geen leuke dag.”