Francis Ceccarelli debuteert op de Winterspelen 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo. De slalomskiër die het grootste deel van zijn leven in Italië heeft gewoont voelt een sterke verbondenheid met zijn thuisland, De Filipijnen. Ceccarelli heeft dan ook gekozen om het land waar hij geboren is te vertegenwoordigen op de Spelen.

Ceccarelli zag het levenslicht in Quezon City, maar werd op achtjarige leeftijd geadopteerd door Italiaanse ouders en verhuisde naar Toscane. Daar begon zijn leven in de sneeuw. De Alpen werden zijn thuis, skiën zijn passie. Toch bleef de band met zijn geboorteland altijd aanwezig, wat uiteindelijk leidde tot een bijzondere keuze: sinds 2023 komt hij officieel uit voor de Filipijnen.

Francis Ceccarelli schrijft geschiedenis

Met die beslissing schrijft Ceccarelli geschiedenis. Hij is de eerste Filipijn die zich wist te plaatsen voor de Olympische Winterspelen van 2026 en pas de vijfde Filipijnse alpineskiër ooit op het olympische toneel. Naast hem zal ook Tallulah Proulx de Filipijnen vertegenwoordigen in de technische disciplines.

"Sinds ik begon met skiën, is mijn Filipijnse identiteit altijd bij me geweest", vertelde Ceccarelli aan Olympics.com. "Het vertegenwoordigt waar ik geboren ben en waar ik vandaan kom. Skiën voor de Filipijnen was een doel, juist omdat het zo ongebruikelijk is."

Moeder is professioneel skiër

Kort na zijn aankomst in Italië ontdekte Ceccarelli het skiën. Daarbij speelde zijn adoptiefmoeder Lisa Seghi een cruciale rol. Zij was zelf professioneel skiër en introduceerde hem in de sport. Ceccarelli noemt haar zijn grootste leermeester en steunpilaar. Zij stond ook volledig achter zijn keuze om onder Filipijnse vlag uit te komen.

Het verkrijgen van dat Filipijnse staatsburgerschap was geen eenvoudige weg. Het proces duurde ruim drie jaar en werd in mei 2023 afgerond. "Mijn moeder was ontzettend blij", aldus Ceccarelli. "Ze heeft me alles geleerd wat ik weet. Familie betekent alles, zeker als je op jonge leeftijd alles achterlaat."

Bewuste keuze

Hoewel hij zich sterk verbonden voelt met Italië, beseft Ceccarelli dat doorbreken daar extreem moeilijk is. "Het niveau is enorm hoog en de concurrentie groot", legt hij uit. "Bij de Filipijnen voel ik dat ik iets kan betekenen. Ik voel me vrij en gelukkig met deze keuze."

Tijdens de Spelen zal Ceccarelli bovendien fungeren als vlaggendrager voor de Filipijnen. Voor hem betekent deelname dan ook meer dan sport alleen: het is een symbolische terugkeer naar zijn roots, gesteund door Italiaanse fans langs de piste en miljoenen Filipijnen die vanuit huis meekijken.