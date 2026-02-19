Het was een race van twee gezichten voor de Nederlandse shorttrackers. De prachtige emoties bij broers Jens en Melle van 't Wout die beiden een medaille pakten. Met aan de andere kant Teun Boer die onderuit werd gehaald en daardoor eremetaal misliep. Even leek er gevreesd te worden voor de fitheid van de langste Nederlander, maar hij traint donderdag gewoon weer mee.

Het waren zeer opmerkelijke beelden. De Canadees William Dandjinou leek de lange Teun Boer expres onderuit te halen. Daarmee bezorgde Dandjinou zijn maatje en landgenoot Steven Dubois de gouden medaille. Voor de firma Van 't Wout zorgde de valpartij niet voor al te veel problemen, maar wel voor Boer.

Harde val

Boer werd dus onderuit gehaald en kwam ogenschijnlijk hard ten val. Na een soort halve salto knalde de boomlange atleet vol tegen de boarding. Het verdriet en de frustratie waren al tijdens de val van het gezicht van Boer af te lezen. De actie van Dandjinou leidde bovendien tot veel consternatie bij zowel Boer zelf als bondscoach Niels Kerstholt.

Na afloop van de race stond Boer beteuterd voor de camera. Hij hoopte 'later te kunnen genieten dat hij een olympische finale had gehaald' en noemde de actie van Dandjinou en de gehele race 'een grote shitshow'. Even werd er gevreesd of Boer nog wel in actie zou kunnen komen tijdens de relay.

Training

De atleet uit Nijmegen had namelijk last van zijn heup door de val. Desondanks verscheen de 24-jarige Boer donderdagochtend 'gewoon' op de training in de Milano Ice Skating Arena. Hij heeft dus niet al te veel last van zijn duikeling.

Daarmee lijkt de Nijmegenaar dus op tijd fit voor de strijd om de medailles op vrijdag. Dan neemt Nederland het tegen de gerenommeerde toplanden Zuid-Korea, Canada en Italië op in de finale. Mocht Boer toch niet fit genoeg zijn, heeft de ploeg in ieder geval een reserve. Ook beide broers Van 't Wout zitten bij de estafetteploeg, net als Friso Emons en Itzhak de Laat.

Debuut

Voor Boer is zijn debuut op de Olympische Spelen desalniettemin al een succes te noemen. Met de finale op de 500 meter én de estafette doet de lange atleet het al boven verwachting. Op de 1000 meter kwam hij tot een verdienstelijke zevende plaats.