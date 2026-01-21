Nederland reist met 38 atleten af naar de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina. Veruit het grootste deel staat op schaatsen, verder wordt de selectie aangevuld met een skeletonner, bobsleeërs en snowboarders. Maar wereldtoppers als Joy Beune en Jutta Leerdam zien een 'extra toevoeging' aan TeamNL

Bij de vorige Spelen in Beijing waren er een recordaantal van 41 sporters aanwezig. Dit keer gaan er 39, waarvan één reserve. Nederland doet mee op zes onderdelen: langebaanschaatsen, shorttrack, kunstschaatsen, snowboarden, skeleton en bobsleeën. "We mogen trots zijn op de 38 sporters die deelnemen in zes verschillende schaats-, sneeuw- en ijssporten", vindt directeur topsport André Cats van NOC*NSF.

'Extra toevoeging'

Maar bij die 38 sporters blijft het niet. Er komt een extra lid bij voor topschaatsers Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok en Jenning de Boo. Niemand minder dan YouTuber en influencer Kalvijn versterkt het Nederlandse team. "Na een lang en intensief traject van training en volledige toewijding, mogen we het eindelijk vertellen. Kalvijn is geselecteerd voor de Olympische Spelen, als... chauffeur!", laat TeamNL op ludieke wijze weten.

Kalvijns werk gebeurt vooral achter de schermen. De influencer neemt sporters na hun wedstrijden mee in de TeamNL Taxi. "Het was altijd mijn droom om naar de Olympische Spelen te gaan. En die droom, komt eindelijk uit", vertelt Kalvijn bij de bekendmaking. "Iedere dag trainen, grenzen verleggen, vaak alleen, maar met een doel voor ogen. Ik heb hier jaren voor getraind", zegt hij in de gelikte aankondiging. "Ik ga me bewijzen aan de héle wereld!"

Wensen van sporters TeamNL

Over ruim twee weken zijn de Olympische Spelen in Milaan. Kalvijn heeft alvast zijn huiswerk gedaan. Zo ging hij onlangs naar de presentatie van het TeamNL-team in Thialf om wat notities te maken. "Ik wil weten wat de sporters van TeamNL van mij als chauffeur verwachten."

Jutta Leerdam ziet champagne in de taxi wel zitten, terwijl Kjeld Nuis het bescheidener houdt: "Met een flesje water ben ik wel goed." Schaatsveteraan Jorrit Bergsma begint zijn dag het liefst met een espresso. Ook Joep Wennemars houdt van gemalen koffiebonen. Dat zit in Italië wel goed. Joy Beune denkt aan pizza of sushi, terwijl shorttracker Melle van 't Wout de influencer waarschuwt voor zijn glutenallergie. "Want anders wordt het geen leuk autoritje."

Leerdam wil Beyoncé, Justin Bieber en Eminem als muziek. "Af en toe wat hardstyle, daar ga ik wel lekker op", deelt Nuis met de YouTuber. Alle taxiritjes worden gefilmd en komen vrij snel online. Zo kunnen de Nederlandse sportfans ook meegenieten.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.