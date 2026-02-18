Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben in een officieel persbericht bekend gemaakt de medaillewinaars van de Olympische Winterspelen volgende week dinsdag te willen ontvangen. Het koningskoppel was in het begin van het evenement nog aanwezig in Milaan, maar moest daarna terugkeren.

Elke twee jaar ontvangt het koningspaar enkele dagen na afloop van de Olympische Spelen alle atleten die namens Nederland een medaille hebben geworden. Dat is dit jaar niet anders, zo valt te lezen in een officieel persbericht van nationaal olympisch comité NOC*NSF.

Huldiging

Dinsdagmiddag zal het koningskoppel samen met kroonprinses Amalia de sporters ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Die dag staat er een officiële huldiging op het programma dat het NOC*NSF organiseert in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zowel de medaillewinnaars als hun coaches worden eerst gehuldigd in de Glazen Zaal in Den Haag, waar minister-president Dick Schoof, de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport en chef de mission Carl Verheijen hen zullen toespreken. Vervolgens reist het hele gezelschap naar Paleis Noordeinde voor een ontvangst met de koninklijke familie.

Aanwezig in Milaan

Gedurende de openingsfase van de Olympische Spelen was het koninklijke drietal nog aanwezig in Milaan. Zij zagen onder meer hoe Jutta Leerdam het goud op de 1000 meter veroverde voor Femke Kok die het zilver pakte. Na afloop deelde het koningspaar een innig moment met de Nederlandse medaillewinnaressen. Ook bij de openingsceremonie gaven zij acte de présence.

Op dit moment heeft Nederland dertien medailles gewonnen op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Daarvan zijn er zes goud, zes zilver en éénmaal brons. Die werden behaald door negen verschillende atleten. Zij zijn allemaal welkom samen met hun coaches. Verder heeft Nederland nog een paar kansen op nieuw eremetaal.