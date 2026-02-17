De Nederlandse shorttrackploeg maakt indruk op de Winterspelen. De gouden medailles volgen elkaar in rap tempo op en de onderlinge verbondenheid spat ervan af. Volgens Marianne Timmer zit daar een bijzondere aanpak achter van bondscoach Niels Kerstholt. Een werkwijze waar andere teams nog wat van kunnen leren.

Timmer sprak in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud vol bewondering over de bondscoach. Ze ziet hoe Kerstholt zijn ploeg niet alleen fysiek, maar vooral mentaal heeft gesmeed. "Die doet het erg goed", stelde ze. Volgens haar zit de kracht in de cultuur binnen het team.

Speciale voorbereiding

Zo koos Kerstholt er eerder dit jaar bewust voor om met zijn shorttrackers een trainingsweek te organiseren bij de Luchtmobiele Brigade. Geen standaard mentale workshop, maar een week waarin vertrouwen, communicatie en verantwoordelijkheid centraal stonden. "Als jij het veld in moet of voor je land moet vechten, dan gaat het om leven en dood", legde Timmer met haar ervaring door haar deelname aan Special Forces Vips uit. "Dan is het heel belangrijk dat je achter je man blijft staan en dat je kan bouwen en vertrouwen op elkaar."

Volgens Timmer zit daar de kern van het succes. In de loopgraven is er geen ruimte voor twijfel of ego. "Als jij overloopt en ik moet jouw rugdekking geven en ik denk: ik ben een beetje moe of ik ga koffie halen, dan kost het jouw kop. Dat kan natuurlijk niet." Juist die mentaliteit om altijd voor elkaar klaar te staan wil je volgens haar ook in een topsportteam terugzien.

'Dat stralen zij fantastisch uit'

De voormalig olympisch kampioene ziet dat terug bij de shorttrackers. "Je wil dat je elkaar rugdekking geeft en met elkaar en naast elkaar blijft strijden." Die verbondenheid viel haar al eerder op bij de shorttrackers, maar deze Spelen spat het er volgens haar echt vanaf. "Dat stralen zij fantastisch uit."

Dat bleek ook na de vroege tegenvaller op de mixed relay, waar ze na een valpartij vroeg uit het toernooi lagen. In plaats van bij de pakken neer te zitten, herpakte de ploeg zich ijzersterk. "Dan moet je jezelf herpakken, want anders kost het je kop. Als je die brug kan maken, dan is er nog heel veel te winnen." En dat deden ze, met een vier individuele gouden medailles tot gevolg.

Marianne Timmer geniet van Xandra Velzeboer

Timmer genoot onder meer van de tweede olympische titel van Xandra Velzeboer. "Wat een mooie rit. Klein, tiny girl die je eigenlijk niet ziet en dan floept ze er tussendoor", zag ze tijdens haar gouden race op de 1000 meter. Ze roemde het tactische inzicht en de koelbloedigheid op het juiste moment. "Zolang zij op kop komt, geeft ze gas en neemt ze afstand."

Toch draait het volgens Timmer om meer dan individuele klasse. "Wat ik heel mooi vind, is dat team. Dat is echt een soort familie." Ze ziet hoe de shorttrackers intens met elkaar meeleven, bij winst én bij tegenslag. "Dat straalt zoveel samen uit."

