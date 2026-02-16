Op een dag waarop ook Xandra Velzeboer na een zenuwslopende shorttrackfinale haar tweede olympische titel veroverde en Nederland opnieuw in extase bracht, moest Marianne Timmer onvermijdelijk terugdenken aan haar eigen gouden moment. 16 februari is voor de topschaatsster een zeer bijzondere datum: het is de dag waarop ze in 1998 de 1500 meter won tijdens de Winterspelen in Nagano én haar leven in één klap veranderde.

Die race in 1998 was er één om nooit meer te vergeten. Timmer reed naar olympisch goud mét een wereldrecord en zette Nederland daarmee definitief op de kaart bij het vrouwenschaatsen. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud blikte Timmer terug op wat haar gouden race teweegbracht. "Vanaf toen is mijn leven wel veranderd", weet ze nog goed. "Nagano had echt een grote impact. Daarvoor waren we af en toe succesvol, maar in 1998 presteerden we met een hele groep Nederlanders. We hadden het sprinten op de kaart gezet. Dat voelde je in het hele land."

Enorme storm aan mensen thuis

De echte omslag merkte ze pas na terugkomst in Nederland. "Wij kwamen thuis en er waren in één keer heel veel vrienden. Mensen kwamen kijken waar je woonde. Mijn ouders hadden geen idee wat er gebeurde. Die dachten: er moet koffie komen, want die mensen komen van ver weg."

Het werd een spontane receptie waar niemand op was voorbereid. "Ze kwamen de achterdeur in en gingen de voordeur weer uit. Alle koffiezetapparaten van de buren werden geleend. Dat zou je nu natuurlijk niet meer doen", blikt ze met een glimlach terug op de bijzondere gang van zaken destijds.

Opvallende cadeaus

Terwijl het schaatsgekke Nederland massaal op bezoek ging bij het ouderlijk huis van Timmer volgden ook cadeaus voor de topschaatsster. Sommige daarvan waren op z’n zachtst gezegd bijzonder. "Iemand gaf me een parkiet. Dat is toch raar? Die kan natuurlijk niet mee op trainingskamp. Dus die is uiteindelijk meegegaan met mijn oma."

En daar bleef het niet bij. "Ik heb ook een schaap gekregen. Wij hadden een schapenboerderij, dus een Texelaar (schapenras, red.) was eigenlijk nog wel logisch. Maar ja, het zegt wel iets over hoe het leefde. Brieven, schilderijtjes… het was echt bijzonder."

'Toen vond ik het vooral gedoe'

Met de jaren is haar blik veranderd op de festiviteiten na haar olympische succes. "Nu kan ik er meer van genieten dan toen. Ik vond het toen vooral gedoe. Alles was nieuw. Wij kwamen uit een klein dorpje, Sappemeer. Ik kom echt werkelijk waar onder een steen vandaan." De gevolgen voor haar familie waren ook zichtbaar. "Mijn vader had binnen zes weken helemaal grijze haren", herinnert ze. "Het heeft wel impact."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.