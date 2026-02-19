Kjeld Nuis bezorgde Nederland donderdag alweer de zestiende olympische medaille en daarmee behoort ons land tot de succesvolste landen op de Winterspelen. Check hier de stand in het medailleklassement in Milaan.

Nederland stond door de successen op de langebaan en bij het shorttrack zelfs een tijdje op de derde plek van het medailleklassement, maar inmiddels zijn we iets gezakt. Met de knappe bronzen medaille van Kjeld Nuis heeft TeamNL inmiddels zestien medailles binnengeharkt. Zes daarvan waren goud, zeven zilver en drie hadden de kleur brons.

Spannende strijd

Aangezien in het medailleklassement eerst naar het aantal gouden medailles wordt gekeken, heeft de plak van Nuis geen gevolgen voor onze positie op de ranglijst. Nederland staat nog altijd op de vijfde plek. In de slotdagen van de Winterspelen kan TeamNL nog wat gaan stijgen, want het verschil met de nummers 3 en 4 is klein.

Noorwegen (zestien gouden medailles) en Italië (negen keer goud) staan op de eerste en tweede plaats en lijken buiten bereik. De Verenigde Staten zijn wel nog in te halen, want dat land staat op zeven keer goud nadat Jordan Stolz verrassend naast het goud greep. Frankrijk staat vierde met ook zes gouden medailles, maar wint het van Nederland op basis van het aantal zilveren plakken: acht om zeven.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.