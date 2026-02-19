Nederland loopt in Milaan en Cortina d'Ampezzo nog twee medailles achter in vergelijking met de vorige Winterspelen van 2022 in Beijing. Na het zilver en brons van de shorttrackbroers Melle en Jens van 't Wout op de 500 meter staat de teller voor TeamNL nu op vijftien plakken. Dat is natuurlijk een prachtig aantal, maar nog niet zoveel als gehoopt.

Sportkoepel NOC*NSF had zichzelf vooraf ten doel gesteld de negatieve trend te doorbreken. Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji braken de Nederlandse sporters met 24 medailles een record. In 2018 in Pyeongchang zakte dat aantal terug naar twintig medailles en in 2022 in Beijing waren het er nog zeventien.

Nog drie dagen Winterspelen

Nederland heeft nog drie dagen om ervoor te zorgen dat de Winterspelen niet voor de derde keer op rij met minder medailles eindigen. Bij het langebaanschaatsen worden de 1500 meter en de massastart, bij zowel de mannen als vrouwen, nog verreden. In het shorttrack heeft TeamNL nog kansen op de 1500 meter voor vrouwen en de aflossingsfinale bij de mannen.

Qua aantal gouden medailles lijken de Nederlandse sporters het sowieso niet beter te kunnen doen dan de vorige drie Winterspelen. Zowel in Sotsji, Pyeongchang als Beijing kwam de teller uit op acht gewonnen onderdelen. Nu staat Nederland voorlopig op zes keer goud.

Succes op het shorttrack

Uniek daarnaast is dat de shorttrackers met vier keer goud, een keer zilver en een keer brons voorlopig succesvoller zijn dan de langebaanschaatsers met twee keer goud, zes keer zilver en een keer brons. De twee gouden medailles bij het langebaanschaatsen kwamen op naam van Jutta Leerdam en Femke Kok.

Met alleen nog de 1500 meter en massastart te gaan, stevent Nederland bij de mannen af op nul gouden schaatsmedailles. Dat gebeurde 32 jaar geleden voor het laatst, tijdens de Winterspelen van 1994 in Lillehammer.