Het is nog maar vier jaar geleden dat Irene Schouten zich tot koningin van de Winterspelen van Beijing liet kronen. Sindsdien gebeurde er veel in het leven van de inmiddels 33-jarige ex-topschaatsster. Nu ze in Milaan als analist aan de slag is, geeft ze toe dat er een dubbel gevoel is.

Schouten won in Beijing goud op de 3000 meter, de 5000 meter én de massastart. Op de ploegenachtervolging moest ze het met brons doen. De successen betekende de definitieve doorbraak van de Noord-Hollandse op het allerhoogste niveau. Daarna volgden onder meer een wereldtitel allround en drie individuele wereldtitels op de WK afstanden.

Zoontje Dirk

Begin 2024 verraste Schouten vriend en vijand door haar afscheid aan te kondigen. Ze vertelde wel even klaar te zijn met het strakke keurslijf van het leven als topsporter en toe te zijn aan andere dingen. Niet veel later bleek Schouten zwanger en aan het eind van het jaar werd zoontje Dirk geboren. Er werd volop gespeculeerd over een mogelijke rentree richten de Spelen van Milaan, maar mede door medische complicatie bij de kleine Dirk kwam het daar niet van.

'Wat nou als ik hier ook had geschaatst?'

Schouten krijgt donderdag in de NOS Schaatspodcast de vraag hoe haar eerste Spelen sinds het einde van haar eigen loopbaan bevallen. "Het is een beetje dubbel", antwoordt ze eerlijk. "Wat ik nu doe, vind ik heel leuk. Maar ik heb ook wel echt een momentje gehad dat ik dacht: wat nou als ik hier ook had geschaatst?"

Voormalig shorttrackster Sanne van Kerkhoff wil graag weten bij welke afstand Schouten die gedachten had. "Drie, vijf", reageert ze eerlijk, doelend op de drie kilometer en de vijf kilometer, twee afstanden waarop ze tijdens de vorige Spelen nog goud pakte. "Ploegenachtervolging", voegt ze er lachend aan toe.

"En zaterdag waarschijnlijk nog een keer", stelt Jeroen Stekelenburg, de presentator van dienst eraan toe, doelend op de massastart die dan op het programma staat. "Ja, ja...", erkent Schouten.

Francesca Lollobrigida

Van Kerkhof vraagt zich af wat Schouten nog zou kunnen als ze haar schaatsen weer aan zou trekken. "Ik denk dat ik nog redelijk kan schaatsen, maar ik ben niet meer zo in vorm dat ik met die meiden mee kan", reageert ze.

Tijdens deze Spelen neemt de 35-jarige Francesca Lollobrigida de rol van Schouten vooralsnog over, met gouden medailles op de 3000 en de 5000 meter. En ook zij werd tussen de Spelen van 2022 en die van 2026 moeder. Die vorm heeft Schouten op dit moment uiteraard niet. Stekelenburg: "Dus Lolo hoeft niet te vrezen?" Schouten: "Nee, hoor. Nee."