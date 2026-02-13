Nicolien Sauerbreij speelt een grote rol in de Nederlandse olympische geschiedenis. De voormalig snowboardster was in 2010 de eerste Nederlandse atleet die olympisch goud won in de sneeuw.

De winnares van de parallelreuzenslalom bij de Olympische Winterspelen in Vancouver heeft bij de Spelen van 2026 met veel interesse naar de wedstrijden op 'haar' onderdeel gekeken. Dat deed ze zelfs in koninklijk gezelschap.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op de eerste zondag van de Spelen in Italië voor de tv de kwalificatieruns gevolgd van de parallelreuzenslalom in Livigno. Sauerbreij zat naast hen om commentaar te geven bij de prestaties van de Nederlandse deelnemers op de Olympische Winterspelen.

Hart

Vrijdag was Sauerbreij te gast bij Studio Olmpico van de NOS. Daarin sprak ze over de ontwikkelingen in het snowboarden. Ze noemt het huidige snowboarden waanzinnig spectaculair. "Ik vind wel alles mooi wat op een snowboard gedaan wordt, maar ik begrijp niet alles", zegt ze. Daarmee doelt ze op onderdelen als big air en slopestyle.

Ze vindt ook dat interessante onderdelen. "Het zijn uiteindelijk topatleten die hele goede en knappe dingen doen. Maar als ik in de lucht kwam was dat niet bewust, dan was vaak de landing niet helemaal goed. Het is niet met elkaar te vergelijken. Het is als kunstrijden versus langebaanschaatsen. Het materiaal is anders, de regels zijn anders. Mijn hart ligt bij alpineskiën: snelheid en techniek."

Show

Ze erkent dat bij dergelijke onderdelen de showfactor de overhand kan nemen. De deelnemers doen heel chill onder elkaar, alsof ze niet elkaars concurrenten zijn. "Ik vind het niet vervelend. Maar soms moet ik erom gniffelen en lachen. Het zijn allemaal mensen die olympisch goud willen winnen. Dan kan je er een show omheen maken, zo van 'ik gun je dit, zus, zo'. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zoals het echt is."

Eerder deze Spelen werd snowboardster Michelle Dekker uitgeschakeld in de achtste finales van de parallelreuzenslalom en Melissa Peperkamp en Romy van Vreden wisten zich niet te plaatsen voor de finale van het onderdeel big air. Maandag komen Peperkamp en Van Vreden nog in actie in de kwalificatie van de slopestyle.