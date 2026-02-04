De Nederlandse shorttrackploeg heeft afgelopen weekend plotseling het trainingskamp in Bormio afgebroken. Bondscoach Niels Kerstholt woog de voor- en nadelen van de snelle verhuizing af en koos er toch voor om de kansrijke ploeg te verplaatsen, tot grote tevredenheid van hemzelf.

Bondscoach Niels Kerstholt denkt dat de Nederlandse shorttrackers er goed aan hebben gedaan de trainingsstage in Bormio eerder af te breken en de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Milaan zelf voort te zetten. Dat vertelde hij na een training in een oefenhal onder de Milano Ice Skating Arena, waar vanaf komende week de olympische wedstrijden zijn.

'Dat kan effecten hebben'

"In Bormio was het een wat rustigere omgeving, met de zon en de bergen en de sneeuw. We zaten daar helemaal afgesloten. Alles was rustig, geen afleidingen, geen journalisten", aldus Kerstholt. "Aan de andere kant was het ijs daar niet super. Op een gegeven moment kan dat in iemands hoofd gaan zitten en effecten hebben. Toen dachten we na zaterdag: we kijken het nog even aan. Zondag besloten we de stekker eruit te trekken en hierheen te komen. Hier is het heerlijk ijs, met goede grip. Hier kunnen we lekker het gevoel pakken."

Minder contact

Kerstholt staat in het olympisch dorp in Milaan minder direct in verbinding met zijn sporters dan in Bormio. "Daar zaten we allemaal in hetzelfde hotel en was het makkelijker om elkaar te ontmoeten. Nu zitten we als begeleidingsstaf in een gebouw vlakbij het olympisch dorp, op ongeveer 400 meter", legt de bondscoach uit.

'Je kunt je ook gaan vervelen'

De 38 Nederlandse deelnemers aan de Winterspelen zitten in het olympisch dorp met hun kamers allemaal in dezelfde gang. "Het is één team, met één huiskamer. Zo kunnen de sporters naar elkaar toegroeien", aldus Kerstholt, die net als alle shorttrackers goed leerde klaverjassen. "Je zit hier drie weken. Op een gegeven moment kun je je ook gaan vervelen. Als je alleen maar op sociale media zit of krantenartikelen leest, word je ook gek. Dit soort dingen horen ook een beetje bij de voorbereiding op de Spelen. Iedereen heeft het verdiend hier te staan, dan mag je er ook wel een beetje een feestje van maken."

Openingsceremonie

De Nederlandse shorttrackselectie wil vrijdag in Milaan de openingsceremonie van de Olympische Spelen bijwonen. Jens van 't Wout, de kopman van de Oranje-formatie, draagt de Nederlandse vlag in stadion San Siro. "Iedereen mag natuurlijk zelf kiezen, maar het is nu wel een beetje het idee om met zijn allen te gaan. Een aantal heeft dit nog nooit beleefd en zo'n openingsceremonie kan je ook energie geven", zegt bondscoach Niels Kerstholt.