De Olympische Spelen beloven heel speciaal te worden voor shorttracker Jens van 't Wout. Hij is een van de twee vlaggendragers bij de openingsceremonie in Milaan. Dat is zo bijzonder, dat de Nederlandse shorttrackers er een bijzonder uitstapje van willen maken.

"Iedereen mag natuurlijk zelf kiezen, maar het is nu wel een beetje het idee om met zijn allen te gaan. Een aantal heeft dit nog nooit beleefd en zo'n openingsceremonie kan je ook energie geven", zegt bondscoach Niels Kerstholt, die

'Dan moet iedereen er vroeg uit'

Er mag door de Nederlandse shorttrackploeg nog drie keer worden getraind in de Milano Ice Skating Arena, waar het olympische toernooi dinsdag begint. Dat is op donderdag, zaterdag en maandag.

"Maandag is perfect, de laatste dag voor de eerste wedstrijden", aldus Kerstholt. "Zaterdag houd ik nog even open. Als wij ons goed voelen, kunnen we ook in de middag op de trainingsbaan trainen. Dan kan iedereen na de openingsceremonie goed slapen. Als het gevoel niet goed is, kunnen we altijd zaterdagochtend trainen. Dan moet iedereen wel om kwart voor zeven zijn nest uit."

Goede trainingsbaan

Kerstholt zegt dat de keuze hem makkelijker wordt gemaakt omdat het ijs op de trainingsbaan van goede kwaliteit is, volgens hem misschien nog wel beter dan het ijs in het wedstrijdstadion. "Bovendien heb je in de ochtend tijdens trainingen een ander gevoel dan later op de dag. En we hebben hier straks geen wedstrijden in de ochtend."

De finale van de gemengde aflossing is dinsdag om 13.00 uur. De meeste finales van het shorttrack zijn de dagen daarna nog veel later, tussen 21.00 en uiterlijk 23.00 uur.

Terugkeer Suzanne Schulting

Suzanne Schulting komt in Milaan op zowel de langebaan (1000 meter) als het shorttrack (1500 meter) uit. De drievoudig olympisch kampioene slaat de openingsceremonie normaal gesproken wel over. De 1000 meter op de langebaan staat maandag al op het programma. De Friezin sluit daarna aan bij de shorttrackselectie.

