Jillert Anema loopt al heel wat jaartjes mee in de schaatswereld. Eerst als fysiotherapeut, vervolgens als hoofdcoach. Komende zomer viert hij zijn 71e verjaardag, maar hij weet voorlopig van geen ophouden.

Anema werd door Rintje Ritsma de schaatswereld in gesleept. Dat begon in 1995, toen de huidige bondscoach de allereerste commerciële ploeg opzette (Sanex en het latere TVM). Toen Ritsma tien jaar later zijn eigen weg ging met Sitel.nl nam hij Anema aan als hoofdcoach. Het was het begin van een lange reis vol medailles op Olympische Winterspelen, WK's en NK's.

Bij Team AH Zaanlander werkt(e) hij succesvol samen met onder anderen Irene Schouten, Jorrit Bergsma, Jordan Stolz en Marijke Groenewoud. Met laatstgenoemde heeft Anema de afspraak gemaakt om nog even door te gaan.

Jillert Anema blijft verbonden aan Team Zaanlander

"Nee, ik ben er nog niet klaar mee", lacht Anema in de podcast Clubhuis Milaan als hem wordt gevraagd of hij de schaatswereld nog niet beu is. "Het speelt bij mij geen rol. Ik heb met Marijke (Groenewoud, red.) nog vier jaar afgesproken. Ook met de sponsoren. Ik heb er nog best zin in en ben er nog niet moe van. Ik leer nog iedere dag."

In de podcast komt Anema, die niet om pikante uitspraken verlegen zit, over als een coach die geen tegenspraak duldt. Dat is volgens de markante 70-jarige coach niet zo. "Je hebt niks aan mensen die het met je eens zijn. Daar wordt niemand beter van, dat helpt niet", beweert hij. Wel kijkt hij alvast vooruit naar de recente toekomst, gedreven als hij is. "Na de Spelen gaan we het even vieren. En dan richting NK en WK allround toewerken."

'Magere' Winterspelen

Met twee keer zilver (Merel Conijn en dankzij de ploegenachtervolging Marijke Groenewoud) en brons voor Jorrit Bergsma is de oogst nog niet zo ruim voor de ploeg van Anema. Groenewoud komt nog wel twee keer in actie, op de 1500 meter en massastart. Op die laatste afstand rijdt ook Bergsma bij de mannen. De vorige Spelen in Peking won Anema drie keer goud met de gestopte Irene Schouten.

De 33-jarige ex-topschaatsster stopte in 2024 na een succesvol WK afstanden. Een jaar later probeerde ze na haar bevalling van zoontje Dirk terug te keren als marathonschaatsster. Daar was Anema het niet mee eens, waardoor een conflict volgde. Schouten besloot in zwart pak mee te doen, terwijl ze nog een contract had bij Zaanlander. Dat was tegen het zere been van Anema. Uiteindelijk werd in goed overleg besloten om met elkaar te breken.