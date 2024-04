Dit verdient Femke Bol met goud op de Olympische Spelen: NOC*NSF snijdt flink in prijzengeld

NOC*NSF heeft de verdeling van het prijzengeld voor de Olympische Spelen in Parijs helemaal omgegooid. Waar atleten normaal gesproken een vast bedrag kregen voor elke medaille telt deze zomer alleen de beste prestatie. Dat wordt gedaan om de prijzenpot bij de Paralympische Spelen te kunnen verhogen. Voor een aantal sporters kan het flink schelen voor wat zij als prijzengeld uitgekeerd gaan krijgen.

Een gouden medaille in Parijs levert 30.000 euro op voor een sporter. Als iemand meerdere gouden medailles wint dan wordt dat bedrag niet vermenigvuldigd. Normaal gesproken was dat wel zo. Bij de vorige Spelen in Tokio kregen atleten nog prijzengeld voor elke plak.

"We zijn slachtoffer van ons eigen succes", vertelt een woordvoerder van NOC*NSF aan het AD. Het comité vindt het volgens de krant belangrijk dat de paralympiërs niet achtergesteld worden, maar dat moet wel ergens van betaald worden. Er is namelijk niet meer geld voor de prijzenpot en dus is het op deze manier opgelost.

Prijzengeld Olympische Spelen

In totaal reserveert NOC*NSF 1,3 miljoen euro aan prijzengeld voor de Olympische en de Paralympische Spelen samen. Hoewel het meer wordt gelijkgetrokken, zijn de medailles op de Olympische Spelen wel nog meer waard dan de plakken van paralympiërs. Een atlete als Femke Bol kan bij een gouden medaille in Parijs 30.000 euro op haar rekening bijschrijven.

Kleur medaille Prijzengeld Goud 30.000 euro Zilver 20.000 euro Brons 5.000 euro

Dat er nog wel een aanzienlijk verschil zit, blijkt wel uit het prijzengeld voor goud op de Paralympische Spelen. Dat levert een atleet namelijk 20.000 euro op. Bij de vorige Paralympische Spelen was dat nog 15.000. De vergoeding voor een zilveren medaille is helemaal fors gestegen: van 4.500 euro in 2021 naar 10.000 euro komende zomer.