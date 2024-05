Erben Wennemars doet voor de vierde keer mee aan de Olympische Spelen: 'Nu met een grote lach op mijn gezicht'

"Ik heb net een startbewijs kunnen bemachtigen voor de olympische marathon", zegt Erben Wennemars midden in een telefoontje met Sportnieuws.nl. "Ik ben helemaal blij. Ik ga gewoon meedoen aan mijn vierde Olympische Spelen."

Driemaal stond de 48-jarige Wennemars met ijzers onder zijn voeten op de Olympische Winterspelen. In 2006 beleefde hij zijn beste Spelen, door in Turijn brons te pakken op de 1000 meter schaatsen en de ploegenachtervolging. Nu doet hij voor het eerst mee aan de Zomerspelen, maar op een nét iets andere manier.

Wennemars is na zijn schaatscarrière namelijk een recreatieve marathonloper geworden. En laat in Parijs nu voor het eerst tijdens de Olympische Spelen ook een marathon worden georganiseerd voor recreanten. "Dan kun je toch zeggen dat je mee hebt gedaan aan de Olympische Spelen van Parijs."

Geweldig en fantastisch, zo omschrijft Wennemars zijn deelname aan de Spelen in Parijs. "En het wordt ook nog eens de 25e", legt hij uit. De oud-schaatser liep twee weken geleden in Enschede zijn 24e marathon, nadat hij al twee jaar geen marathon had gelopen.

'Hoe harder je loopt, hoe meer je gestraft wordt'

En afgelopen weekend deed hij het nog eens dunnetjes over. De reden om Wennemars te bellen was eigenlijk zijn deelname aan Wings For Life, een bijzondere hardloopwedstrijd van Red Bull voor het goede doel. Daarin is het de bedoeling dat je zo hard mogelijk 'vooruit' rent, waarna na een halfuur een auto je komt inhalen. "Hoe harder je loopt, hoe meer je gestraft wordt."

Die auto, met schaatser Kjeld Nuis en oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos erin, begint vrij langzaam, maar gaat steeds iets harder rijden. En het doel is om zo lang mogelijk voor die auto te blijven. Wennemars werd pas na 45 kilometer gepakt door die auto en kwam daarmee in de top tien. De nummer één in Nederland hield het liefst 66 kilometer vol.

Het is het nieuwe leven dat Wennemars leidt, na zo lang met de topsportmentaliteit te hebben geleefd. "Er mag echt wel een serieuze uitdaging in zitten, maar niet meer ten koste van alles." Die instelling heeft hij ook bij de marathon: "Ik wil altijd een marathon kunnen lopen, maar wel vervolgens met de auto naar huis kunnen rijden. Ik wil over de finish kunnen komen met een lach op mijn gezicht."

Sportprestaties leveren met zijn zoons

Die 'lach op het gezicht' komt vaker terug in het verhaal van Wennemars. Hij wil sporten met 'mooie mensen' om zich heen. Zo liep hij die Red Bull-challenge met zoons Joep en Niels Wennemars. Joep moest zich inhouden, omdat hij zijn vaders voorbeeld volgde en nu topschaatser is. De 19-jarige Niels liep 42 kilometer, de afstand van een marathon. In het verleden liep Wennemars ook marathons met oud-topvoetballer Arjen Robben.

De voormalig topsporter Wennemars hecht veel belang aan recreatiesport. "Ik geloof echt dat die verbinding gemaakt moet worden tussen recreatie en topsport. Topsport is alleen geoorloofd zolang het de breedtesport inspireert. En als het de breedtesport niet meer inspireert, is het waardeloos."