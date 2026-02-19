Kjeld Nuis mag zijn laatste Olympische Spelen afsluiten met een groot feest. Hij won donderdag brons op de 1500 meter en gaat dat vieren in het Staatsloterij TeamNL Huis. "Nee, niet rustig aan."

Het was de grote wens van Nuis om nog een olympische medaille te bemachtigen in Milaan. Hij werd al drie keer in zijn carrière olympisch kampioen, maar dit was de kers op de taart voor hem.

Hij vierde de overwinning al met zijn familie, ploeggenoot Jenning de Boo en vriendin Joy Beune op de tribune. Maar donderdagavond barst het feest echt los. "Nee, niet rustig aan", zegt hij daarover tegen Sportnieuws.nl. "Ik vind dit heel leuk. Ik heb stiekem wel jaloers gekeken naar al die video's van Jenning, Femke (Kok, red.) en Joy."

Zij pakten al eremetaal. Zijn vriendin Beune deed dat op de ploegenachtervolging. Samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong werd zij al gehuldigd vanwege haar zilveren medaille.

'Ik gun hem alle shine'

"Ik vind het wel heel leuk om iedereen hier te zien die voor mij is gekomen", vervolgt Nuis. Ook Beune hoopt op een groot feest, maar zet wel een stapje terug. "Ik gun hem alle shine vandaag", zegt ze.

Zelf doet ze het wel wat rustiger aan. "Ik ga zeker even meefeesten, maar na de huldiging ga ik wel weer lekker terug. Morgen moet ik gewoon weer trainen en ik ben nog reserve voor 1500 meter", benadrukt de schaatsster.

De regerend wereldkampioene kan vrijdag nog in actie komen in Milaan als Kok, Groenewoud of Rijpma-de Jong zich nog zou afmelden. "Daar ga ik niet vanuit, maar ik moet wel paraat staat. Dus als ik nu hossend hier in het TeamNL Huis ga staan, daar wordt denk ik niemand blij van."