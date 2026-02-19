Kjeld Nuis greep in zijn allerlaatste race op de Winterspelen donderdag een bronzen medaille op de 1500 meter. De topschaatser vierde die plak uitbundig in de schaatshal van Milaan en mag dat enkele uren later nog eens dunnetjes over gaan doen. Nuis wordt vanavond naar verwachting rond 23.00 uur in het Staatsloterij TeamNL Huis gehuldigd voor zijn prestatie. De huldiging is hier live te bekijken.

Onder toeziend oog van Joy Beune en ploeggenoot Jenning de Boo maakte Kjeld Nuis zichtbaar overdonderd zijn entree tijdens de huldiging. "Dit is echt niet normaal. Jullie zijn helemaal gek", riep de 36-jarige lachend. "Ik moet hier even van bijkomen. Bedankt voor alle steun. Vanaf moment één, jullie zijn als oranje legioen echt goud waard."

Daarna moest hij wat toegeven: "De afgelopen 48 uur was ik misschien niet de meest gezellige gozer. Ik voelde die zenuwen stijgen. Ik dacht: nu heb ik nog maar één kans. Die 1000 meter was niet de beste, maar ik had de 1500 nog. Dat komt goed."

Op zijn favoriete afstand stelde hij niet teleur. "Ik zag Joep 1.43 rijden en dacht: oei, dat heb ik hier ook een keer gedaan. En dat heb ik gedaan,", zei hij trots. Over de kleur van zijn medaille maakte hij geen punt op deze feestelijke avond. "In dit licht lijkt het net goud", grapte Nuis, waarna het publiek besloot het brons gewoon als een gouden plak te vieren.

Prachtige woorden van vader Nuis

"Je olympische carrière zit er na vandaag denk ik wel op. Ik wil even vertellen wat dat voor ons betekent heeft: heel veel stress, zenuwen en slapeloze nachten. Af en toe hebben we je ook bij elkaar moeten rapen", herinnerde zijn vader.

Toch zijn er uiteraard ook voordelen. "Je hebt ons laten meegenieten van fantastische races. Je vreugde, je blijheid, je hele performance. Het euforische gevoel als je kind een bronzen medaille heeft gewonnen. Dat gevoel is fantastisch." Vervolgens wordt gevraagd of Jax nog woorden heeft voor Kjeld. "Gefeliciteerd", spreekt zijn jonge zoontje zijn vader lief toe. Daarna wordt het 'We are the champions' luidkeels meegezonden door de familie Nuis, waarna het feest losbarst.

Kjeld Nuis schittert wéér op Winterspelen

Nuis pakte op de vorige twee Spelen beide keren het goud op de 1500 meter, maar door de dominantie van Jordan Stolz op het koningsnummer dit seizoen was zijn grote doel om deze keer een medaille te pakken. Dat lukte, want achter de verrassende kampioen Zhongyan Ning en Stolz eindigde Nuis als derde.

Het is voor Nuis in totaal zijn vierde olympische medaille nadat hij ook al het goud pakte op de 1000 meter in 2018. Bij dat aantal zal het gaan blijven, want de schaatser reed donderdag in Milaan zijn allerlaatste olympische race. Al sloot hij na afloop van zijn race de volgende eventuele Winterspelen in Thialf niet uit.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.