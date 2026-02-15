De roep om een video assistent-referee (VAR) bij curling vindt steeds meer gehoor na de rel op de Winterspelen van Milaan en Cortina tussen de mannenteams van Zweden en Canada. Diverse curlers lieten aan persbureau Reuters weten dat de sport erbij gebaat is als scheidsrechters vermeende overtredingen met videobeelden kunnen terugkijken.

Het liep zaterdag uit de hand bij de wedstrijd tussen Zweden en Canada. Het Zweedse team beschuldigde het Canadese team van valsspelen door de steen twee keer aan te raken. Daarbij vielen over en weer harde woorden, vooral tussen de Canadees Marc Kennedy en de Zweed Oskar Eriksson.

"Ik vind het niet leuk om na 25 jaar op de tour en vier Olympische Spelen beschuldigd te worden van valsspelen," zei Kennedy. "Dus ik heb hem (Eriksson, red.) gezegd waar hij zijn woorden kon steken. Hij was misschien boos omdat hij aan het verliezen was." Canada won de wedstrijd met 8-6.

Extra officials

De mondiale bond World Curling gaf na afloop het Canadese team een waarschuwing voor "grof taalgebruik". De bond bevestigde dat de umpires geen videobeelden gebruiken, maar erkende ook dat de scheidsrechters niet alles kunnen zien. De bond heeft voor de rest van het toernooi twee extra officials aangesteld die bij de wedstrijden bij de 'hog line' (de lijn waar de steen moet worden losgelaten) extra letten op overtredingen bij het loslaten van de steen.

In een verklaring wees World Curling nog eens op de spelregels. "Bij het gooien van een steen mogen spelers de steel vóór de hog line zo vaak aanraken als ze willen. Het aanraken van de steel na de hog line is echter niet toegestaan."