De terugkeer van Suzanne Schulting op de shorttrackbaan houdt niet alleen de gemoederen in Nederland bezig, maar ook bij onze zuiderburen is het een hot topic. Dat heeft alles te maken met een openstaande rekening tussen Schulting en haar Belgische rivale Hanne Desmet.

De Nederlandse shorttrackbondscoach maakte maandag zijn selectie voor de Olympische Spelen in Milaan bekend, tenminste dat was de bedoeling. Zowel bij de heren als dames selectie ontbrak er één van de vijf namen. Schulting had de bondscoach namelijk in een onmogelijke spagaat gedwongen door haar goede resultaten op het NK.

Pikant weerzien

De 28-jarige Friezin maakte daar namelijk na bijna twee jaar haar comeback op de shorttrackbaan en bewees gelijk weer tot de allerbesten van Nederland te behoren. Zo won ze een bronzen en gouden medaille. Ook in België worden de ontwikkelingen in het Nederlandse shorttrack op de voet gevolgd. Zij hebben namelijk een regerend wereldkampioen 1000 meter in Desmet.

Een weerzien tussen Schulting en Desmet op de Spelen, of welicht eerder op het EK, zal pikant zijn. De 29-jarige Belgische stond aan de wieg van het moment dat Schulting overstapte naar de langebaan. In de WK-finale van de 1000 meter van 2024 botste Desmet tegen de Nederlandse waardoor ze hard ten val kwam en haar enkel brak. Beide schaatssters gaven elkaar achteraf de schuld.

'Een oude rekening staat nog open'

"Een oude rekening na een enkelbreuk staat nog open", zo schrijft het Belgische medium HLN dan ook. Zij kijken argwanend naar de terugkeer van Schulting op de shorttrackbaan. "Voor Desmet is het toch bang afwachten of zij met Schulting een te duchten rivale erbij krijgt: ook al zijn valpartijen inherent aan shorttrack, zal Schulting in een duel met Desmet extra gebrand zijn om haar te kloppen."

Ook het Belgische Nieuwsblad zit niet te wachten op een terugkeer van de drievoudig olympisch kampioene. "Voor Hanne Desmet zou de deelname van Schulting geen goed nieuws zijn", zo schrijven ze. "Net zoals onze landgenote blinkt de Nederlandse vooral uit op de 1000 en 1500 meter. Ze hebben dezelfde dominante, fysieke en aanvallende stijl op het ijs, waardoor ze in het verleden veel intense duels uitvochten. Met die fatale 1000 meter in de finale op het WK 2024 als voorlopige climax."

'Temperatuur onder nul'

Toch zijn ze ook in België ervan bewust dat de huidige Nederlandse shorttrackploeg, onder leiding van Xandra Velzeboer, niet zit te wachten op een terugkeer van Schulting. Zij behouden liever de succesformatie van de afgelopen twee jaar. "Een selectie van de voormalige primadonna zal de temperatuur in het Nederlandse kamp op de Spelen onder nul doen belanden", zo stelt Nieuwsblad dan ook. De Nederlandse selectiecommissie heeft tot uiterlijk 20 januari om een knoop door te hakken.

