Onbegrip Suzanne Schulting over shorttrackruzie: 'Ze heeft me één berichtje gestuurd'

Suzanne Schulting en Hanne Desmet zullen voorlopig waarschijnlijk geen vriendinnen meer worden. De twee shorttracksters kwamen zondagmiddag bij de WK shorttrack in Rotterdam in botsing waardoor Schulting onderuit ging en haar enkel brak. De Nederlandse reageerde in de talkshow Sophie & Jeroen op het veelbesproken moment en gaf aan teleurgesteld te zijn in haar Belgische rivale.

"Ze heeft me die dag om half negen 's avonds een berichtje gestuurd met 'beterschap'." Schulting en Desmet waren vroeger jarenlang trainingsmaatjes, maar van die goede relatie lijkt weinig meer over. "Ze was een ontzettend fijne trainingsmaat. Je hebt jarenlang met elkaar getraind en lief en leed met elkaar gedeeld. Dan hoop je van haar kant iets meer op compassie en empathie."

Suzanne Schulting, altijd spraakmakend: pieken en dalen, bekende schoonmoeder en influencer Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Dit jaar ontbrak zij meer dan eens op het grote podium. Over al haar medailles en haar tweede leven in het shorttrack, nadat zij verplicht een 'warm bad' nam.

Schulting snapt dat de Belgische teleurgesteld was over hoe haar WK verlopen was, maar vindt desondanks dat ze wel iets anders had kunnen reageren: "Ze heeft een zuur weekend gehad. Ze zat er niet lekker in en kreeg op elke afstand een straf. Maar als je je oud-teamgenoot van het ijs ziet stappen met pijn, dan zou ik een andere reactie hebben. Dat vind ik jammer."

Meningsverschil over de botsing

Schutling vertelde aan tafel wat er in haar ogen gebeurde bij de valpartij: "Ik wil inhalen, maar we clashen samen. Wat Hanna doet is dat ze daarna haar arm voor mij zwaait. Ik kan geen kant op en word afgeremd. Ze wijkt van haar lijn. Ze zit wijd, gaat naar binnen en steekt haar arm uit. Daarna breek ik mijn enkel in de kussens."

Desmet hield er een iets andere lezing op na. Zij beweerde na afloop dat ze van achter was aangereden en was vastgegrepen. Schulting vond dat onzin: "Ze zegt dat ik haar vastpak, maar waar pak ik haar vast dan? Ze zit hoog in de emotie, dat snap ik. Dit soort dingen kunnen gebeuren en dan hoop je dat er meer empathie bij zit. Dat had ik gehoopt. Dat mocht helaas niet zo zijn. Ik vind het jammer dat ze dan niet later die avond, of de dag erna, of die dag daarna een berichtje stuurt met 'joh, ik zat in de heat of the moment'. Dat kan gebeuren. Dat vind ik jammer."

België in rep en roer na diskwalificatie Hanne Desmet: 'Ik neem Schulting niks kwalijk, de scheidsrechter wel' De WK shorttrack eindigde voor de Belgische ploeg in een enorme ontgoocheling. Hanne Desmet leek de 1000 meter te winnen in Rotterdam Ahoy, maar werd gediskwalificeerd. Allemaal door een botsing met de Nederlandse Suzanne Schulting.

Diskwalificatie

Desmet lag op kop in de finale van de 1000 meter toen Schulting haar probeerde in te halen. De twee kwamen met elkaar in botsing, waardoor Schulting onderuit ging en twee andere rijdsters meenam in haar val. De Belgische kwam daarna als eerste over de streep, maar de race moest opnieuw gestart worden door de valpartij.

Suzanne Schulting wacht in speciaal gips op pittige operatie: 'Het wordt heel intensief' Voor Suzanne Schulting eindigde de WK shorttrack na een veelbesproken valpartij. Ze kwam in botsing met de Belgische Hanne Desmet tijdens de finale van de 1000 meter en hield daar een gebroken enkel aan over. Op Instagram laat ze zien hoe ze zich voortbeweegt met de kwetsuur en showt ze haar nieuwe kleur gips.

Desmet kreeg de schuld van de botsing en mocht niet meer meedoen. Schulting probeerde het wel, maar had te veel pijn en gaf na enkele rondes op. Ze ging daarna naar het ziekenhuis en na het maken van een foto bleek dat ze haar enkel had gebroken.