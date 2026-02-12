Nederland is twee gouden plakken rijker op de medaillespiegel. De meerderheid daarvan komt inmiddels van het shorttrack, waar Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout donderdagavond prachtige geschiedenis schreven. Schaatsicoon Marianne Timmer keek er met veel bewondering naar.

De Milano Ice Skating Arena was donderdagavond heel even van 'ons'. Allereerst heerste Velzeboer op haar 500 meter. Op weg naar de finale verbeterde ze het wereld- en olympisch record en in de eindstrijd kon niemand haar bijhouden. De ontlading was na afloop dan ook groot bij de 24-jarige shorttrackster.

"Die gaf gas bij de start. Echt een klasse apart", looft Timmer haar in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Uiteindelijk was het een makkie natuurlijk Maar dan moet je wel die afstand houden, want als je op kop rijdt, vang je ook meer wind. Ze was heel sterk, heel sterk gereden."

Marianne Timmer geniet van beelden Xandra Velzeboer

Velzeboer wist even niet waar ze het zoeken moest nadat ze de finishlijn als eerste passeerde. Ze nam natuurlijk revanche voor de deceptie op de gemengde aflossing van dinsdag. "Die ontlading...", aldus Timmer. "Deze is wel héél zoet. Hele mooie beelden. Je ziet de last van haar schouders afvallen. En ook heel leuk voor Niels (Kerstholt, de bondscoach, red.), die kon dat zeker gebruiken."

Hele andere medaille Jens van 't Wout

Kort na de gouden race van Velzeboer deed Jens van 't Wout het dubbel en dwars over. Zijn race zag er iets anders uit. "Het was heel erg kantje boord, duwen en trekken. Het is belangrijk dat je blijft doorrijden tot het laatst", analyseert Timmer. "En dat je je schaats naar voren steekt", haakt presentator Aron Kleven in. "Ja, zag je dat? Op het laatst die schaats naar voren, daar maakte hij het verschil", meent Timmer.

De twee zijn het er over eens dat het shorttrack ook enorm interessant is om naar te kijken. "Het is totaal iets anders. Een hele kleine baan, met veel schaatsers en duwen en trekken in de bochten. Dus het is erg tactisch. Dat hebben Xandra en Jens goed gedaan."

Blije gezichten alom bij de Nederlandse shorttrackploeg. "Dit team gaat heel lekker naar bed vanavond", verwacht Timmer. "Dit hadden ze nodig."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.